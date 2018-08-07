Üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Resepsiyon Salonunda açtığı Tercih Danışma Merkezinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere ücretsiz tercih hizmeti sunuyor. Alanında uzman 10 rehber eğitimcinin danışmanlık hizmeti verdiği merkezde, üniversite adayları saat 09.00 - 18.00 arasında destek alabiliyor.

Tercih Danışma Merkezine gelerek sınav sonucunu ileten tüm gençlere hangi üniversite ya da hangi bölüme girebileceklerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunulurken, öğrencilere Büyükşehir Belediyesi ekipleri su, çay, kahve ve soğuk içecek ikramlarında bulunuyor. Ekipler ayrıca öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı içinde kalem, not defterleri ve çeşitli hediyelerin bulunduğu çantalar dağıtıyor.

Merkeze gelmeyecek durumda engelli olan üniversite adayları talepte bulunursa evlerine gidilerek üniversite tercihlerini yapmaları sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi, bugün başlayan YKS başvuruları için adaylara başvuruların son günü olan 14 Ağustos Salı gününe kadar danışmanlık hizmeti vermeye devam edecek.