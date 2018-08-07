Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 14:23

Üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Resepsiyon Salonunda açtığı Tercih Danışma Merkezinde üniversite adaylarına ücretsiz tercih hizmeti veriyor.

Üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti

07 Ağustos 2018 14:23


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Resepsiyon Salonunda açtığı Tercih Danışma Merkezinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere ücretsiz tercih hizmeti sunuyor. Alanında uzman 10 rehber eğitimcinin danışmanlık hizmeti verdiği merkezde, üniversite adayları saat 09.00 - 18.00 arasında destek alabiliyor.


Tercih Danışma Merkezine gelerek sınav sonucunu ileten tüm gençlere hangi üniversite ya da hangi bölüme girebileceklerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunulurken, öğrencilere Büyükşehir Belediyesi ekipleri su, çay, kahve ve soğuk içecek ikramlarında bulunuyor. Ekipler ayrıca öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı içinde kalem, not defterleri ve çeşitli hediyelerin bulunduğu çantalar dağıtıyor.


Merkeze gelmeyecek durumda engelli olan üniversite adayları talepte bulunursa evlerine gidilerek üniversite tercihlerini yapmaları sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi, bugün başlayan YKS başvuruları için adaylara başvuruların son günü olan 14 Ağustos Salı gününe kadar danışmanlık hizmeti vermeye devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç