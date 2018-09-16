Üniversite ile yapılan işbirliği fıstık üreticisinin yüzünü güldürdü

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ile işbirliği halinde modern yöntemler kullanılarak üretilen fıstık hem üreticinin hem de alıcının yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Diyarbakır'da da üretimi yapılan Antep fıstığı, bu yıl hem üreticilerini hem de alıcılarını memnun etti. Dicle Üniversitesi ile işbirliği halinde çalışan üreticilerin modern yöntemlerle gerçekleştirdikleri fıstık üretimi, Nizip ve Gaziantep'teki alıcıları Diyarbakır'a çekmeyi başardı. Havanın çok sıcak olmasına rağmen uyguladıkları yöntemler sayesinde verimin bu yıl daha iyi olduğunu belirten Necdet Aşan, 225 dönümlük arazide yaklaşık 10 tonluk bir üretim gerçekleştirdiğini söyledi. İlaçlama, sürme ve işçi parası gibi maliyetlerin kendilerini çok zorladığını ifade eden Aşan, “Verim, geçen yıl da iyiydi ama bu sene biraz daha iyi. 10 tona yakın bir üretim yapıyoruz. Diyarbakır'ın genelinde yaklaşık 80 ton fıstık üretiliyor diyebiliriz. İşletmeleri orada olduğu için Nizip ve Gaziantep taraflarına gönderiyoruz. Budaması, ilaçlaması zamanında yapılmasa sorun oluyor. Zamanında yaptığın zaman bir sorun olmuyor” dedi.

Bir sorunla karşılaştıklarında Dicle Üniversitesindeki hocalarla irtibata geçtiklerini dile getiren Aşan, “Onlar da ya araziye geliyorlar ya da laboratuvar ortamında inceleme yapıyorlar. Onlarla birlikte çalışıyoruz diyebiliriz. Bu bölgede Siirt fıstığı da var ama genelde Antep fıstığı daha çok tercih ediliyor. Daha lezzetli oluyor ve baklavalarda kullanılan fıstık da odur. Üretim modern yöntemlerle yapılırsa daha uygun olur ve daha iyi verim alınabilir” diye konuştu.

“Gittikçe gelişiyor”

Gaziantep'ten gelen ve fıstık alım satım işiyle uğraşan Oktay Yıldırım, Diyarbakır'da üretilen fıstığın gelişme gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin neresinde olursa olsun fıstık alım satım işi yapıyoruz. Bu yıl da Diyarbakır'a geldik. Buradaki fıstık Antep'in fıstığına göre biraz daha ufak düşüyor ama gittikçe geliştiğini görüyoruz. İleride buranın fıstığı da Antep'inkinden geri kalmaz. Her tarafta fıstık yetişmesi bizim için de güzel olur. Diyarbakır'a gelip bizim gibi alanlar çok. Senede ortalama 80 ton fıstık Diyarbakır'da üretiliyordur. Fiyatlardan bu yıl memnunuz.”