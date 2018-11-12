Üniversite öğrencileri Güneş Evi'ni gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Damla Projesi' kapsamında farklı illerden 25 üniversite öğrencisi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Güneş Evi'ni ziyaret ederek bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından genç nüfusun gönüllülük faaliyetlerine daha fazla katılım sağlaması ve serbest zamanlarını etkin bir şekilde geçirmeleri amacıyla başlatılan ‘Damla Projesi' kapsamında farklı illerden 25 üniversitesi öğrencisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda inşa edilen Güneş Evi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Proje kapsamında Diyarbakır'ı ziyaret eden öğrenciler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan Güneş Evi'ne geldiler. Yetkililer tarafından kapıda karşılanan öğrenciler, Güneş Evi'ni gezdi. 120 metrekarelik kullanım alanına sahip olan ve tüm enerji ihtiyacını güneşten elde eden evi heyecanla inceleyen öğrencilere, Güneş Evi sorumlusu Enerji Sistemleri Mühendis Esrin Karakoyun, yenilenebilir enerji ve Güneş Evi'nin işleyişi hakkında bilgiler verdi.