Ünlü hattatın öğrencisinden medreseye anlamlı hediye

Akan, “10 gün emek vererek hazırladığımız bu eser 300 yıl korunabilecek dayanıklıktadır. Böyle bir eseri ilim ve irfan yuvası memleketime kazandırdığım için çok mutluyum” dedi.

Diyarbakırlı tanınmış hat sanatçısından, ikinci kuşaktan öğrencisi olduğu ünlü hattat Hamit Aytaç’ın eğitim aldığı tarihi Mesudiye Medresesi’ne anlam dolu hediye. Yurt içinde ve yurt dışında bir çok önemli çalışmaya imza atan, aynı zamanda hat eğitmeni olan ve bir çok öğrenci yetiştiren Mehmethan Akan, kendi el emeği ve göz nuru olan eseri, ilham kaynağı olan Hamit Aytaç’ın eğitim aldığı Mesudiye Medresesi ve İslam aleminin 5’nci Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami’ye atfetti.

Diyarbakır’ın 27 Mayıs 639’da İslam orduları tarafından fethedilmesi sırasında şehit düşen 27 sahabe, Hz. Muhammed ve Dört Halifenin isimlerinin yazılı olduğu tablo, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen’in de katılımı ile Mesudiye Medresesi ve Ulu Cami girişine asıldı. Eser, ilk günden itibaren ziyaretçilerin ilgisini görmeye başladı. Eseri 10 günlük emekle hazırladığını belirten Akan, tarihi medrese ve cami için bu eserlerin devamını getireceğini kaydetti. Hazırladığı eserin 300 yıl korunma özelliğine sahip olduğunu ifade eden Akan, “Hamit Aytaç, hat sanatını Osmanlı’dan Cumhuriyet’e taşıyan ve bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan bir değerdir. Harf inkılabına rağmen çalışmalarından taviz vermedi. Benim de ikinci kuşaktan hocam, aynı zamanda ilham kaynağımdır. Böyle bir eseri kadim olan memleketimin iki kadim yapısına kazandırmak benim için gurur vesilesi oldu. Tüm çalışmalarımızda titiz davranırız, fakat bu eserde biraz daha özenle ve heyecanla çalıştık. Çünkü Mesudiye Medresesi ve Ulu Cami sıradan yapılar değil. Hayırlı olsun. İnşallah yeni eserler kazandıracağız” dedi.

“Hamit Aytaç’ın anısı için değerli bir katkı oldu”

Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen ise, Diyarbakır’ın önemli bir değeri olan Hamit Aytaç’ın bu medresede eğitim aldığına dikkat çekerek, “Hemşerimiz olan ünlü hattat Hamit Aytaç’ın eğitim aldığı bir ilim ve irfan yuvasına yine Aytaç’ın ikinci kuşaktan talebesi olan kentimizin değerli hat sanatçısı Mehmethan Akan tarafından böyle bir eser kazandırılması, tablo hediye edilmesi son derece anlamlıdır. Mehmethan bey daha önce de kentimizin önemli tarihi ve dini yapılarına böyle eserler kazandırarak hizmet etmişti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Burası peygamberler, sahabeler şehridir. İnşallah Mehmethan Akan hocamız bu hizmetlerine devam ederek gördüğünüz bu alanı yeni eserlerle donatacaktır” diye konuştu.