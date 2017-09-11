Ünlü iş adamı Necat Gülseven’e yardımlarından dolayı plaket verildi

Karamürsel ilçesinde bulunan Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’nda tespit edilen eksikliklerden haberdar olan Gülseven ve Yaşar çifti, vakfa yardım kararı aldı. Çiftin aldığı yardım kararının üzerine vakıf eksiklikleri giderildi. Gülseven ve Yaşar çiftine yaptığı yardımlardan dolayı Karamürsel Kaymakamlığı tarafından plaket verildi. Plaketi evinin bir köşesine yerleştiren Diyarbakırlı ünlü iş adamı Necat Gülseven, çocukları sevindirmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Gülseven, iş adamlarına çağrıda bulunarak herkesin imkanları nispetinde bu tür yardımları yapması gerektiğini söyledi.

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar ise bu mutluluklarını instagramda "Çocuklar her şeyimiz, umutlarımız, geleceğimiz" diye paylaştı.