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30 Nisan 2018 18:23

Ünlü oyuncu Hakan Bilgin öğrencilerle buluştu

Ünlü oyuncu Hakan Bilgin, ‘Farkındalığın Farkedilişi’ motivasyon konferansı kapsamında Diyarbakır Bilfen-Bilnet Okulları öğrencileriyle bir araya geldi.

Ünlü oyuncu Hakan Bilgin öğrencilerle buluştu

30 Nisan 2018 18:23


Yakın Doğu Üniversitesi öncülüğünde başlatılan ’Erdemli ve Başarılı Birey’ projesi kapsamında Diyarbakır Bilfen-Bilnet Okulları öğrencilerine yönelik ’Farkındalığın Farkedilişi’ adlı motivasyon konferansı düzenlendi. Büyükşehir Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa Diyarbakır Bilfen-Bilnet Okulları kurucusu Ekrem Karakoç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Seyda Akyıldız, okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.


Etkinlikte sahne alan Hakan Bilgin, iletişimin insan hayatındaki en önemli şeylerden biri olduğunu belirtti. Sokakta öğrendiklerini okula taşımak yerine okulda öğrendiklerini sokağa taşımalarını tavsiye eden Bilgin, “Siz hiç bu adamı şöyle döveceksin diye ders veren bir beden eğimi gördünüz mü? O yüzden okulda öğrendiklerinizi sokağa taşıyın. İnsanları dış görünüşleriyle yadırgamayın. İletişim kurmaya, insanları anlamaya çalışın” şeklinde tavsiyelerde bulundu.


Etkinlik öğrencilerin sorularını sormasının ardından Bilgin’e takdim edilen plaket ile sona erdi.




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