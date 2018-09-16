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Ünlü rock grubu Zakkum Diyarbakır'da konser verdi

Ünlü rock grubu Zakkum, Diyarbakır’da Ninova Park AVM’de düzenlenen konserde hayranlarıyla bir araya geldi.

Ünlü rock grubu Zakkum, Diyarbakır'da Ninova Park AVM'de düzenlenen konserde hayranlarıyla bir araya geldi.


Ünlü rock grubu Zakkum, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park AVM'de çekiliş etkinliği kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. Diyarbakırlı gençlere keyif dolu anlar yaşatan grup, konserden sonra imza töreni gerçekleştirdi. Zaman zaman izdihamın yaşandığı etkinlikle ilgili konuşan Zakkum Grubu Vokalisti Yusuf Demirkol, “Diyarbakır çok güzel ve çok seviyoruz. Ninova AVM'ye ilk defa geldik, çok sıcak ve misafirperver karşılandık. Diyarbakır'da bol bol konser vermek istiyoruz ve hatta halk konseri yapmak istiyoruz. Daha önce kapalı mekanlara geldik, daha büyük bir alanda halk konseri yapmak isteriz” dedi.

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