Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen alışveriş merkezi kiralama ve yönetimi Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi 23 Aralık Cumartesi günü 15.00’da ’Okyanus’ ve ’Canavar’ şarkılarıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Derya Uluğ’un mini konserine ev sahipliği yapıyor. AVM yönetimi tarafından yapılan açıklamada, okyanus, canavar, nabız gibi şarkılarıyla dillerden düşmeyen sanatçıyı yakından görmek, birbirinden güzel şarkılarıyla keyifli vakitler geçirmek için 23 Aralık Cumartesi günü tüm Diyarbakır halkını Ceylan Karavil Park’a bekledikleri belirtildi.