Uyuşturucu kaçakçısı heyecan yapınca yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Kayapınar ilçesi Urfa yolu girişinde kurduğu uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsünün aşırı tedirgin ve heyecanlı davranması üzerine polis şahsı araçtan indirerek arama yaptı. Yapılan aramada ayakkabı tabanında poşet içerisinde bir miktar toz esrar maddesi ele geçirildi. Narkotik köpeği yardımıyla araçta yapılan aramada ise bagaj kısmında stepnenin jantına sıkıştırılmış vaziyette 399 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler muhafaza altına alınırken, şüpheli M.S.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.