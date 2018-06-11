Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki kızın soluk borusu daraldı

Van’da yaşayan Kaplan ailesinin 2 yaşındaki kızlarının üzerine, oyun oynadığı sırada televizyon düşütü. Bir süre nefes almakta zorlanan minik Dılda, hemen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 20 gün boyunca yoğun bakımda kalan Dılda’nın nefes darlığı şikayeti bitmedi. Daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Doç. Dr. Velat Şen’in yanına gelen Kaplan ailesi, kızlarının durumunu anlattı. Dılda’yı muayene eden Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Velat Şen, gerçekleştirilen operasyonla minik kızı sağlığına kavuşturdu.

Operasyonla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Şen, “Hastamız bize geldiğinde nefes almakta zorluk çekiyordu. Hastamızda gerekli tetkikleri hızlı bir şekilde planlayıp sabahında Fleksible Bronkoskopi işlemi yaptık ve hastamızda soluk borusunda belirgin darlık tespit ettik. Bunun üzerine Göğüs Cerrahisi Bilim Dalından Prof. Dr. Serdar Onat hocamızın önderliğinde bir ekibin çok başarılı müdahalesi ile soluk borusuna ameliyat yapılmadan, genişletme işlemi yapıldı. Hastamızın nefes darlığı ortadan kalktı ve sonraki gün minik kızımızı sağlığına kavuşmuş bir şekilde taburcu ettik” dedi.

Baba Adem Kaplan, kızını hastaneye getirdiklerinde durumunun kötü olduğunu söyledi. Baba Kaplan, “Kızımı getirdiğimde durumu kötüydü nefes almakta zorlanıyordu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde geldiğimiz gibi bütün tetkik ve tahlilleri yapıp anında müdahale ettiler. 3 gün içinde kızım sağlığına kavuştu. Kızımın tekrar sağlığına kavuşmasını sağlayan başta Doç. Dr. Velat Şen, Prof. Dr. Serdar Onat hocalarımıza ve hastane çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.