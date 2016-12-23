Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 10:10

Uzm. Dr. Erkozan: "Erken doğan bebeklere dikkat edilmeli"

Uzm. Dr. Erkozan:

23 Aralık 2016 10:10

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk Erkozan, erken doğan bebeklere akranlarını yakalayana kadar dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Özel Bağlar Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk Erkozan, erken doğan bebeklerle ilgili ebeveynlere uyarılarda bulundu. Prematüre bebeklerde en sık karşılaşılan sorunun beslenme problemi olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Erkozan, "Prematüre bebekler, hastanede kalış süresinin uzamasına bağlı olarak doğal beslenme kaynağı olan anne sütünden uzak kalabiliyorlar. Bu durum bebeklerde büyüme-gelişme geriliği ve büyümede duraklama gibi sorunlara yol açmaktadır. Prematüre bebekler bağışıklık sistemleri henüz tam olgunlaşmadan doğdukları için sık enfeksiyon ajanlarına maruz kalabilmektedirler. Bu enfeksiyon ajanları içinde en sık karşılaştığımız bronşiyolit etkeni olan respiratuar sinsityal virüs isminde bir ajandır. Bu ajana karşı aşılama da gerekiyor. Yine prematüre bebeklerin kafa içindeki damarların esnek olmasından ve tam gelişememesinden dolayı çeşitli düzeylerde kanama geçirip serebral palsi dediğimiz hastalığa yakalanabilmektedirler. İşitme ve görme problemleri de prematüre bebeklerde karşılaştığımız diğer sorunlardandır" dedi.
Bebek taburcu olduktan sonra ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken konulara dikkat çeken Erkozan, şunları kaydetti:
"Sağlıklı ve temiz, dışarıdan ziyaretçilerin kabul edilmediği bir ortamda iyi bir bakım gerekiyor. Beslenme sorunları çok sık karşılaşılan bir durum olduğu için beslenmeyi doktor kontrolü altında yapmaları lazım. Hasta kişilerle temas ettirilmemeli. Bu kontrollerin bir zamanı yok. Bebek kendi akranlarını yakalayıncaya kadar ebeveynlerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    9°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç