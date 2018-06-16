Uzmanından yaz tatilini verimli değerlendirme önerileri

Sokakta oynamalarına izin veriyoruz. Bunların ötesinde tatil demek bilgisayar, televizyon demek değil. Bilgisayar ve televizyon konusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Okulların kapanmasıyla birlikte yaklaşık 20 milyon öğrenci için 3 aylık bir yaz tatili başladı. Diyarbakır’da bulunan Persona Psikoterapi Eğitim ve Danışmanlık Merkezinden Psikolog Melek Demir, çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerinin onların gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayarak ailelere bazı tavsiyelerde bulundu. Yaz tatilinin ebeveynler ve çocuklar arasında iletişim bağını güçlendirmek için güzel bir fırsat olduğunu vurgulayan Demir, “Aileler ilk başta çocuklara çocuk olma fırsatı tanıyacak. Karneler iyi veya kötü gelmiş olabilir ama unutmamalıyız ki çocuklar günün büyük bölümünü okullarda geçiriyor. Okuldan geriye kalan kısım aile ile geçirilen vakit. Hatta çoğu zaman yapmak istedikleri şeyi ailece yapamıyorlar. Çünkü herkesin belli bir yoğunluğu olmuş oluyor ama tatil süreci bize bunların aksine çok güzel fırsatlar sunuyor. Çocuklarla aramızdaki iletişim bağını güçlendirmek, duygusal bağımızı güçlendirmek adına aslında çok büyük bir fırsattır yaz tatili. Çünkü okul döneminde çocuklarla bu tür vakit geçirme durumları biraz daha az oluyor. Bu iletişim ve duygusal bağ anlamında daha da zayıf hale getirebilir” diye konuştu.

“Çocuklara sokakta oyun oynama fırsatı verin”

Yaz tatilini verimli bir şekilde geçirebilmek için çocuklara sokakta oyun oynayabilme şansı tanınması gerektiğini dile getiren Demir, “Sokakta oyun oynamanın şöyle bir anlamı var. 5 duyu organımıza hitap eden en güzel şey oynamadır. Eskiden bizim yaşadığımız ama şuan çocuklarımızın sahip olamadığı ve onlara o fırsatı tanımadığımız ama aslında biraz zorlarsak şartları sağlayabileceğimiz bir sokak oyunu şeklinde sağlayabileceğimiz şeyler onlar için çok verimli olacak ve 5 duyu organını da geliştirecek oyunlar arasında olacak. Bu durum yaz tatilinin onlar için verimli geçmesini sağlayacak. Çocuklarımızı eve kapatmıyoruz. Sokakta oynamalarına izin veriyoruz. Bunların ötesinde tatil demek bilgisayar, televizyon demek değil. Bilgisayar ve televizyon konusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bilgisayar ve televizyonu azaltıp bu kuralları koymamız gerekiyor. Bu kurallar sadece okul içerisinde değil çünkü bilgisayar ve televizyon sadece çocukların ders çalışmasını engelleyen bir kavram değil aynı zamanda çocukların gelişimini de engelleyen bir kavram. Bu nedenden dolayı bir sınırlama getirilmesi gerekiyor. Onun ötesinde sokakta oynamak onlar için çok daha iyi. Eve kapatmak yerine dışarıda oynamalarına zemin hazırlamak” ifadelerini kullandı.

“Birlikte aktiviteler yapılmalı”

Tatili verimli geçirmenin bir diğer yolunun da ailenin beraber yapamadıkları etkinlikleri yapmasında geçtiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

“Yani ailenin kendi içerisinde sağlıklı olabilmesi için enerji kaynaklarından bir tanesi beraber aktivitelerdir. Birlikte pikniğe gitmek ya da uzun süredir görmek istediğiniz ama göremediğiniz yerleri görmek. Bir diğer önemli nokta da spordur. Tenis, basketbol, yüzme gibi çocuğun hayatında enerjisini attırabilecek ve aynı zamanda dışarıda açık havada yapabilecekleri sporları yapmak. Onlara çocuk olabilme şansını vermeliyiz. Bunları unutmamak gerekiyor. Tatil diye derslerden bağımsız kalmıyoruz. Düzenli olarak tatilimizin belli bir bölümünü ders çalışma saati olarak belirlememiz gerekiyor. Bu ders çalışma saatini de aktivitelerimizden önce yapmamız gerekiyor. Çünkü çocuğun bu sorumluluk ve bu bilince sahip olması gerekiyor. Çocuklara çok ağır olmayacak bir program hazırlamamız gerekiyor. Bir diğeri de çocuğa kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Bunlar çocuğun tatili en verimli şekilde geçirmesine yardımcı olur.”