Uzmanlardan çalışan kalbe bypass önerisi

Dr. Muzaffer Bahçivan, çalışan kalbe bypass yapılmasının kalbin yapısının korunması bakımından önemli olduğunu söyledi.

Çalışan kalpte bypass uygulaması ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Bahçivan, çalışan kalpte bypassın, kalbi durdurmadan ve hastayı kalp-akciğer pompasına bağlamadan gerçekleştirildiğini söyledi. İşlem sırasında, koroner bypass ameliyatı tamamlanana kadar, kalp damarları içinde kan akımının devam etmesini sağlayan yöntemlerle kalbin yapısının korunmasının sağlandığını vurgulayan Diyarbakır Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Bahçivan, çalışan kalbi bypass ameliyatı sırasında özel yöntemler kullanıldığını ve sadece üzerinde çalışılacak kalp bölgesinin hareketlerinin azaltıldığını ifade etti. Prof. Dr. Bahçivan, şöyle devam etti:

“Bu sırada kalp, hem vücuda hem de kendisine kan pompalamaya ve yaşam için gerekli fonksiyonu oluşturmaya devam etmektedir. Kalp- akciğer pompasının kullanıldığı ve geçici olarak kalbin durdurularak devre dışı bırakıldığı açık kalp ameliyatları günümüzde güvenle uygulanmakta ve hastaların bazı olası risklere maruziyetleri, alınan önlemler ile en aza indirilmektedir. Çalışan kalbe bypass işlemiyle de bilinç bozuklukları, davranış değişiklikleri, böbrek yetersizliği, karaciğer enzimlerinin yükselmesi, mide ve bağırsak hareketlerinin azalması gibi riskler minimum düzeye çekilmektedir. Çalışan kalpte bypass işlemi, kalp kasılma fonksiyonları ileri derecede azalmış, kalpak ciğer pompasını tolere edemeyecek hastalarda, daha önceden felç veya geçici iskemik atak geçirmiş kişilerde, ileri derecede böbrek yetersizliği olanlarda, kronik akciğer hastalığı bulunanlarda, tedavi olan veya tedavi edilmiş kansere yakalanmış hastalarda, 70 yaş ve üstü hastalarda uygulandığında, hasta için yararlı ve başarılı sonuçlar sağlamaktadır. Çalışan kalpte bypass uygulaması cerrahi sırasında ve sonrasında hastaya konforlu bir iyileşme süreci de sağlamaktadır. Bu uygulama, kalp fonksiyonlarının daha iyi korunmasını sağlar, özellikle riskli hastalarda ameliyat başarısını artırır, hastanede kalış süresini azaltır, hastanın ameliyat sonrası iyileşme süresini kısaltır, bazı davranış bozuklukları ve felç şeklinde ortaya çıkan beyin hasarı risklerini azaltır.”