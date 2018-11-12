Uzmanlardan çocuklarda soğuk algınlığı uyarısı

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Uzman Dr. İbrahim Yaman soğuk algınlığı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Uzman Dr. İbrahim Yaman soğuk algınlığının boğazda ağrı ve burun akıntısı ile başladığını ve en sık bilinen virüslerin sebep olduğu bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirtti. Özellikle çocuklar konusunda uyarıda bulunan Yaman, küçük çocukların çoğu yılda ortalama 6-8 kez, erişkinler de yılda 2-3 defa soğuk algınlığı geçirdiğini söyledi. Soğuk algınlığı ilk 3 yaşta ev dışı gündüz bakım evlerinde ki çocuklar, evde bakılan çocuklara göre daha fazla görüldüğünü vurgulayan Yaman, "Soğuk algınlığı doğrudan temas yoluyla bulaşır. Burun akıntısı ve burun tıkanıklığının ön planda olduğu viral bir hastalıktır. Biraz sinüzit de eşlik edebilir. Etken genelde rinovirustur. Soğuk algınlığı her mevsimde görülebilmekle beraber en fazla sonbahar başı ile ilkbahar sonuna kadar olan aylardadır. Küçük çocukların çoğu yılda ortalama 6-8 kez soğuk algınlığı geçirir, erişkinler de yılda 2-3 kere soğuk algınlığı geçirir. İlk 3 yaşta ev dışı gündüz bakım evlerinde ki çocuklarda evde bakılan çocuklara göre daha fazla görülür. Hastalık doğrudan temas yoluyla yayılır. Rinovirus ellerde, telefonda, kapı tokmağında ışık aç-kapa düğmelerinde ve stetoskoplarda saatlerce kalabilmektedir. Bulaşıcı bu enfekte sekresyonların parmaklarla burun veya göz mukozasına taşınması ile oluşur. Rinovirus damlacıklarda bulunup konuşmakla, öksürmek ve hapşırmakla iletilebilir" dedi.

“Antibiyotiklerden kaçının”

Hastalığın klinik bulguları konusunda da uyarı yapan, Uzman Dr. İbrahim Halil Yaman, "Belirtiler viral enfeksiyondan 1-3 gün sonra başlar. İlk boğaz ağrısıyla başlayıp bunu burun akıntısı ve burun tıkanıklığı izler. Hapşırma olabilir, yüzde 30 seste kabalaşma öksürük olur. Ateş daha az oranda görülebilir. Soğuk algınlığı genellikle 1 hafta sürer. Hastalığın öncelikli olarak tedavisinde antibiyotiklerden kaçınılması gerekiyor. Önemli olan destek tedavisidir. Özel bir antiviral ilaç tedavisi yoktur. Soğuk algınlığı tedavisinde antibiyotiklerin etkisi yoktur. Ateş genelde olmadığından ateş düşürücü ilaca gerek yoktur. Burun akıntısı, tıkanıklığı ve öksürük için doktorun gerekli gördüğü rahatlatıcı ilaçlar kullanılabilir. Balın öksürüğe faydası olabilir, C vitamini ile ılık ve nemli havanın etkisi yoktur. Çinko ve ekinezya bitkisinin tedavisinde yeterince etkinliği kanıtlanamamıştır. İyi el yıkama soğuk algınlığı enfeksiyonundan korunmada önemli bir yer tutmaktadır. Bu hastalığın aşısı da yoktur" diye konuştu.