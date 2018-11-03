Uzmanlardan kirli ve çizik gözlük uyarısı

Kirli ve çizik gözlük camının görme azlığına neden olduğunu söyleyen uzmanlar, hassas olan gözlük camlarının silinmeden önce suyu ile yıkanması gerektiğini dile getirdi.

Kirli ve çizik gözlük camının tehlikeli olduğunu söyleyen Memorial Diyarbakır Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Selahattin Balsak, kirli ve çizik gözlük camları görmede bulanıklığa, ışıkta kamaşma, yansıma yaparak görme azlığına sebep olabildiğini belirtti. Dr. Balsak, "Küçük yaş çocuklarda, göz tembelliğini ve şaşılığı tedavi amaçlı gözlük verdiğimiz için, bu çocuklarda gözlük camının kirli ve çizik olması görmeyi azaltacak, istediğimiz ideal görmeyi sağlamaya yetmeyeceği için tedavide yetersizliğe sebep olabilmektedir. Bu sebeple gözlük camlarının belli bir sıklıkta kontrol edilmesi, kirli camların ultrasonik temizlik ile temizlenmesi, çizilen camlar ise yenisiyle değiştirilmelidir” dedi.

“Peçete veya tişört ile kesinlikle temizlenmemesi lazım”

Uzman optisyen Kahraman Özer ise gözlükleri silmeden önce yıkamak gerektiğini, sonra kuru bir bez yardımıyla silerek kullanılmasının fayda vereceğini söyledi. Özer, “Kesinlikle peçete veya tişört olmaması lazım çünkü temiz bir gözlük bezi olursa, daha sağlıklı bir şekilde gözlük camından kaliteli bir görüntü elde ederiz. Gözlük seçiminde fiyatına değil kalitesine önem vermek gerekiyor. Başkasında görerek aynısı bende de duracak diye bir şey yok herkesin kendi zevkine, ölçüsüne ve kalitesine göre gözlük seçmek gerekiyor. Kaliteli ve kalitesiz gözlük arasındaki fark kaliteli gözlük daha net, kaliteli görüş sağlar. Kalitesiz gözlüklerde ise görüş kalitesi ister istemez düşecektir” diye konuştu.