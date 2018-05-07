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07 Mayıs 2018 15:20

Vakıf Temsilcilerinden Başkan Atilla’ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, “Vakıflar Haftası” etkinlikleri kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğü yöneticileri ve Diyarbakır’da hizmet eden vakıfların temsilcilerini makamında ağırladı.

Vakıf Temsilcilerinden Başkan Atilla’ya ziyaret

07 Mayıs 2018 15:20


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, “Vakıflar Haftası” etkinlikleri kapsamında, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Yöneticisi Edip Sevgican, Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Karadayı, Meryem Ana Kilisesi Papazı Yusuf Akbulut, Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Başkan Yardımcısı Ayten Yakut Süngü, Abdulkadir Geylani Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Abdulaziz Yatkın’ı makamında ağırladı. Vakıflar Bölge Müdürü Evsen yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Atilla’ya bilgi verdi. Başkan Atilla ise çalışmalarında başarılar dileyerek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışanlarının ve kentte faaliyet gösteren tüm Vakıfların, anlamlı gününü kutladı.




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