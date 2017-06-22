Vali Aksoy’dan DTB’ye veda ziyareti

DTB Başkanı Engin Yeşil, Meclis Başkanı Ahmet Ay ile DTB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından karşılanan Vali Aksoy, Başkanlık makamında DTB Yönetim Kurulu ve Meclisiyle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyarette konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil, Vali Aksoy’un kentte başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, “Diyarbakır’ın tanıtımı başta olmak üzere Kentin her alanda kalkınmasına yönelik ciddi çalışmalar yaptınız. Yapılan çalışmalardan dolayı ve özellikle yatırımcılarımıza, iş çevrelerimize vermiş olduğunuz destekten ötürü teşekkür ediyorum. Kocaeli Valiliği görevinizin de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ise, DTB Başkanı Engin Yeşil, yönetim ve meclis üyelerini Diyarbakır’da yapılan çalışmalara destek olduğunu ve bundan sonrada DTB’nin Diyarbakır için daha iyi çalışmalar yapacağına inandığını söyledi.

Ziyaretin sonunda DTB Yönetimi, Vali Aksoy’a Malabadi Köprüsünün yer aldığı tabloyu hediye edip, hatıra fotoğrafı çekti.