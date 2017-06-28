Vali Aksoy’dan hüzünlü veda

Programda veda konuşması yapan Vali Aksoy, zaman zaman konuşmakta güçlük çekti. Aksoy, göreve başladıktan çok kısa bir süre sonra 6-7 Ekim, ardından Silvan, Sur ve Bağlar olay yaşandığını belirterek, yaşanan olaylar karşısında hassas davranan güvenlik güçleri ve Diyarbakır halkına teşekkür ettiğini dile getirdi.

Bakanlar Kurulunca hazırlanan Valiler Kararnamesiyle Kocaeli Valiliğine atanan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy onuruna veda yemeği düzenlendi. Bir otelde düzenlenen yemeğe Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’un yanı sıra AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Sur Toptancıları ve İşadamları Derneği Başkanı Şükran Yılmaz, kurum müdürleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Hep gönlümüzde kalacaktır”

Yemeğin ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, yaptığı çalışmalardan dolayı Vali Aksoy’a teşekkür etti. Bundan sonraki görev süresince Kocaeli Belediyesi ile kardeş belediye oldukları için Vali Aksoy ile sık görüşeceklerini ifade eden Atilla, “Bu ayrılıklar mekansal ayrılıklar olacaktır inşallah. Gönlümüzde hiçbir zaman kaybolmayacaktır, hep gönlümüzde kalacaktır. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum ve yeni görev yerinin hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımı ve sevgilerimiz sunuyorum” dedi.

Duygulu anlar yaşandı

Ardından konuşan Vali Aksoy, konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı ve zaman zaman konuşmakta güçlük çekti. Göreve başladıktan çok kısa bir süre sonra 6-7 Ekim olaylarının yaşandığını belirten Vali Aksoy, “Diyarbakır tarihinde en mühim olaylarla karşı karşıya kaldı. Sonrasında artan ve azalan terör boyutuyla Diyarbakır bu gündemini meşgul eden olaylarla uğraşmak zorunda kaldı. Özellikle farklı boyutlarda gelişen başta Silvan, akabinde Sur olayları, ondan sonra Bağlar olayları gibi birçok terör olayıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Özellikle terörle mücadele ederken birçok konuyu hassasiyet içerisinde yürütmek mecburiyetinde olduğumuzun farkındaydık. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti ve hukuk devletinin taşıması gereken vasıflar içerisinde bu mücadelesini yürütmesi gerekiyordu. Güvenlik birimlerimize, polisimize, askerimize, jandarmamıza özellikle söylediğimiz şuydu, ’Teröristle vatandaşı ayıracağız ve sivillere asla zarar vermeyeceğiz.’ Bu konuda gerçekten güvenlik birimlerimiz büyük bir hassasiyet gösterdiler. Sivillere zarar vermeme adına yeri geldi şehit oldular. Ben özellikle güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum. Polisimize, askerimize, korucumuza bu hassasiyeti son noktaya kadar büyük bir ciddiyetle taşıdıkları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu terör saldırılarında yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Yaralı güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Güvenlik birimlerimizin bu hassas davranışı Diyarbakır halkında da karşılık bulmuştur. Diyarbakır halkı da yaşanan bu olayların değerlendirmesini yapmış, terör örgütüyle arasına mesafe koymuştur. Provokatif çağrılara itibar etmemiş, bizim yaptığımız çağrılara destek vermiş ve onun yanında yer almıştır. Sağduyuyla, soğukkanlılıkla, hukuk kurallarının dışına çıkmadan bütün birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışma ortaya koyduk. Bu anlamda tekrar bütün kişi ve kurumlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’a hediyeler takdim edildi.