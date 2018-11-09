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Vali Aktaş şehit ailesini ziyaret etti

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Beytüşşebap ilçesinde şehit olan güvenlik korucu Resul Bahadır’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Beytüşşebap ilçesinde şehit olan güvenlik korucu Resul Bahadır'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet geçtiğimiz hafta Cevizağacı köyünde şehit düşen güvenlik korucusu Resul Bahadır'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Helikopterle ailenin ikamet ettiği Mezra köyüne gelen Aktaş ve beraberindekiler kurulan taziye çadırında aileye başsağlığı diledi. Okunan Kuran-ı Kerim ve edilen duaların ardından Vali Aktaş karayoluyla ilçe kaymakamlığına geçti. Bir dizi ziyaretin ardından Vali Aktaş ve beraberindekiler ilçeden ayrıldı.

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