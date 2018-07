Vali Güzeloğlu, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Halit Gülser ve sivil şehit Askeri Çoban’ın kabirlerini ziyaret etti. Ziyarette Vali Güzeloğlu’na AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Oya Eronat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Albay Fatih Kılınç ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan eşlik etti.

İlk olarak şehit polis memuru Halit Gülser’in Dicle ilçesi Pekmezciler köyündeki kabrini ziyaret eden Vali Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, “Rabbim tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin, mekânlarını cennet eylesin. Başta değerli ailesine, yakınlarına ve bütün milletimize de sabrı cemil ihsan eylesin. Biz onların manevi varlığıyla daha kararlı, daha güçlü ve daha inançlı ve imanlı bir şekilde geleceğe yürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle bir ve beraber olarak bütün tehditlere, bütün ihanetlere, bütün terör örgütlerinin iç ve dış tertiplerine rağmen bugün eskisinden daha güçlü, daha kararlı, daha azimli” dedi.

Kabir ziyaretinin ardından Gülser ailesini ziyaret eden Vali Güzeloğlu ve beraberindekileri şehit polis Halit Gülser’in yakınları karşıladı.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit olan Askeri Çoban’ın kabrini ziyaret eden Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, Çoban’ın yakınları tarafından karşılandı. Vali Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Bugün onun ve onun gibi 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz. Kendileri o hain darbe teşebbüsü karşısında imanları ile duran bu ülkenin helal süt emmiş her evladı gibi bayrağına, ezanına, vatanına, özgürlüğüne devletine sahip çıkan bir kahramanıydı. Askeri Çoban o güne bir vatandaş olarak bu ülkede yaşayan bir özgür vatandaş olarak özgürlüğüne kastedenlerin karşısında Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara, alanlara çıkan milyonlardan biriydi ama özel biriydi. Şehadetle şereflenen biriydi. Gelecek her gün daha güçlü ve kararlı bir şekilde sonsuza kadar bayrak gönderde dalgalanacak, ezan semalarda hep okunacak ama Askeri Çoban ve tüm şehitlerimiz de yaşadığımız bu ülkede ve milletin yaşadığı her gün hatırlanacak. Rabbim onlardan razı olsun mekanları cennet olsun ruhları şad olsun.”