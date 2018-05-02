Vali Güzeloğlu, Altın Elma’yı değerlendirdi

Bir otelde düzenlenen “Dünya Turizm Oscar’ı Altın Elma Diyarbakır’da” toplantısına, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, TURSAB Diyarbakır Temsilcisi Mehmet Akyıl, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Vali Güzeloğlu, Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu Fijet’in, 33 ülke temsilcileri ve katılımları ile gerçekleştirilen genel kurulunda 2019 yılı turizmin Oscar’ı olarak kabul edilen altın elma ödülünün Diyarbakır’a verildiğini hatırlattı. Vali Güzeloğlu, “10 bin yılı aşkın tarihi ile inanç, kültür ve medeniyet geçmişi ile Diyarbakır bunu her yanı ile hak eden ve hazmeden değer ve zenginliğin adıdır. Mutluluğumuz bugün bunun taçlanması uluslararası alanda marka değerine ulaşması ve böyle bir ödüle buluşmasıdır. Türkiye’de İstanbul’dan sonra en fazla tescilli vakıf eserine sahip olan Diyarbakır’da Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Bakanlıklarımızın, belediyemizin ve valiliğimizin koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ecdat yadigarı bütün vakıf eserleri ve halihazırda devam eden kullanım şekilleri çok daha nitelikli, çok daha özenli bir şekilde değerlendirilmekte ve geleceğe dönük, özellikle turizm beklentisine dönük olmak üzere tematik amaçlarla projelendirilmektedir” diye konuştu.

“Diyarbakır, Sur yeniden eski ihtişamlı günlerine dönüyor”

Suriçi’nde bölücü terör örgütünün ortaya koyduğu ihanet ve yıkım sonrasında devletin kararlılığıyla sahiplenmesi ile yeniden tarihin canlandığını vurgulayan Vali Güzeloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır ve Sur yeniden eski ihtişamlı günlerine dönüyor. Sadece Melikahmet Caddesindeki alt ve üst yapıya 150 milyon lirayı aşkın bir yatırım yapan devletimiz, merkezi ve yerel yönetimlerle Sur’u adeta olması gereken ve gelen herkesin görmekten mutlu olacağı bir boyuta taşıyor. Diyarbakır’ın tanıtımı adına biliyorsunuz önümüzdeki hafta Türkiye Kupası finali Diyarbakır’da gerçekleştirilecek. Hafta sonu tarihi yarım adamız içerisinde ve Diyarbakır’da adım atacak yer kalmadı neredeyse. İlik üç ay toplamında bugün itibari ile Diyarbakır’da 532 bin 365 yolcu sayısına ulaştık. Mutluluk verici olarak ifade etmek gerekir ki geçtiğimiz yıla göre dış hat uçuş ve bağlantılı yolcu sayımız da yüzde 50’leri aşan bir yükseliş söz konusu. 100 bin bandını yakaladık, şüphesiz bu hedefleme turizm adına ilk üç ay açısından çok yüksek bir oran, huzur ve güven şehri, kardeşlik şehri insanlığın ortak mirasını ve zenginliklerin şehri Diyarbakır’da inşallah Diyarbakır’ın geleceğe dönük taşınmasında, her yönüyle kalkınmasında turizm başlığındaki çalışmalarımız bunlarla sınırlı olmayacak.”