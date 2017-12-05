Vali Güzeloğlu, Çınarlı muhtarlarla bir araya geldi

Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, muhtarları bir mahallenin vekili olarak gördüklerini ve geçtiğimiz günlerde bir genelge yayınlayarak taleplerine öncelik verilmesi için talimat verdiklerini ifade etti.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Çınar’da muhtarlarla bir araya geldi. İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya İlçe Kaymakamı Selami Kaya, kurumların il ve ilçe müdürleri ile ilçeye bağlı 99 mahallenin muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, ilçenin sorunlarını değerlendirme amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Güzeloğlu, “Toplantılardaki amacımız sizlerle tanışmak, sizlerle buluşmak her ilçenin, her mahallesinin sıkıntı, mesele ve dertlerini dinlemek ve ortak bir çözüm bularak bunların aşılmasını temin etmektir. Bu noktada amacımız insana hizmet etmek, insan merkezli bir yönetim anlayışını hayata geçirmektir. ‘Her nerede bir mesele varsa o bizim meselemizdir’ diyerek onun çözümü için el birliğiyle, güç birliğiyle, gönül birliğiyle hizmet etmektir. Devletin bütün kurumları, birimleri millet için vardır, insana hizmet için vardır. Bu salonda bulunan gerek muhtarlarımız olsun gerek kurum müdürlerimiz ister seçilmiş ister atanmış olsun bu amaç için vardır” dedi.

Toplantılarda il düzeyinde koordinasyon gerektiren, il düzeyinde inisiyatif alınması gereken konuları değerlendirmek ve çözümünü gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Vali Güzeloğlu, şunları kaydetti: “Şayet il düzeyinde bizi aşan Ankara nezdinde bir durum varsa konuyu Ankara’ya iletmek ve takip etmek. Bugün Türkiye içte ve dışta yaşanan bütün ihanetlere rağmen emin adımlarla ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bir büyük devlet olarak, biti büyük millet olarak gelecek her günü bugünden daha iyi yapma noktasında büyük bir gayret sergiliyor. Bu aziz vatanın toprakları üzerinde bir millet, bir devlet, bir vatan ve aynı bayrak altında yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Allah devlete ve millete zeval vermesin ve bu değerler uğruna hayatını kaybeden şehitlerimize gani gani rahmet eylesin.”

Muhtarlar için kurumlara talimat

Muhtarların hem bir temsilci hem bir vekil olduğunun altını çizen Vali Güzeloğlu, “Seçilmiş muhtarımız vekaletini aldığı mahallesinin insanının hem bir temsilcisi olarak hem de bir vekili olarak meseleleri bize getirecek ve bizim aktarmak istediklerimizi de hem vekilimiz hem de elçimiz olacak. Yapılan ve yapılacak çalışmalarda muhtarlar bizim elimiz, kolumuz, sözümüz ve gözümüz olacak. Bu konuda çok kararlı bir bakışı sergiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız genel bir emirle de kamu kurumlarında muhtarların hem karşılanması hem onların taleplerine öncelik tanınması hem de getirdikleri meselelerin sıkı bir takibe konu yapılması talimatını gönderdik. Kaymakamlara bu emri verdik muhtar geldiği zaman gelen bir kişi değil temsil ettiği bir mahalledir. Öyle görülecek ve bu talepler de takip edilecek. Çünkü biz iki günü bir olan ziyandadır diyoruz. İnancımız bu. Yılları ziyan ederek bir yere gitmek de mümkün değil. Gerideki ihanetin, terör örgütü bütün ağır ihanet ve bedellerin sonunda bizim çok kısa süre içerisinde heyecanla, imanla ve gayretle silkinmek, kalkınmak ve bu açığı hızla kapatmak mecburiyetindeyiz. Taşı taş üstüne koyana, bir kişiye iş ve aş sağlayana başımızın üstünde yeri var” diye konuştu.