Vali Güzeloğlu, Lice ve Kulp ilçelerinde Mehmetçikle bayramlaştı

Jandarma Komando Alay Komutanlığı ve Lice 1. Jandarma Alay Komutanlığı ile Lice İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret ederek görevi başındaki asker, polis, güvenlik korucusu, muhtarlar ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Ziyaretlerine önce Silvan 4. Jandarma Komando Alay Komutanlığı‘ndan başlayan Vali Güzeloğlu’na burada Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Kulp Kaymakamı ve Silvan Kaymakam Vekili Fatih Dülgeroğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu eşlik etti. Silvan 4. Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda görevli askerlere, muhtarlara ve vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, “Bugün sizlerle birlikte inancımızın en güzel ve özel günlerinden biri olan Kurban Bayramı’nda birlikteyiz. Öncelikle bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice güzel bayramlara böylesi birlik ve beraberlik içerisinde yetişmeyi nasip etsin. En büyük zenginliğimiz olan bu birlik ve beraberliğimizi her geçen gün güçlenerek, gelişerek, geleceğe taşımayı Cenabı Allah nasip etsin. Bugün sizlerle birlikte bu kutsal asker ocağında, özellikle vatani görevini yapan birlik ve beraberliğimiz için gerek en ücra noktada nöbet kulübesinde, gerekse asayiş ve güvenliğin temininde her an ve her yerde hazır olan tüm mehmetçiklerimizin de bayramını tebrik ediyorum. Bu ülke ve milletin içinden çıkan bu orduyla, millet ordu dayanışması ile her alanda ve her zaman dimdik ayakta inşallah. Birlik ve beraberliğimize kasteden, devletin bekasını tehdit eden bütün ihanet örgütleri, terör örgütleri, onların işbirlikleri, iç ve dış destekçileri bu birlik ve beraberliğimiz karşısında dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de yok olmaya mahkumdur. Bu kararlı mücadelemiz son hain ve terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir ve her geçen gün, işte görüyorsunuz, bu ihanet şebekesinin üyeleri, bu terör örgütü üyeleri ve işbirlikçileri hak ettikleri cezaya, hukukun önünde ve milletin vicdanında müstahak oluyorlar. Bu millet dualı bir millettir. Bu devlet kutlu bir devlettir. Hakkı tutan, haksızlık karşısında dik duran, mazlumun ve mağdurun yanında yer alan, her nerede olursa olsun insanlık değerlerine sahip çıkan bir yüce geçmişi temsil eden millettir. İşte sizler de bu milletin şerefli birer evladı olarak, ister sivil, ister korucu, ister silahlı kuvvetler, jandarma, polis mensubu, ne olursanız olun aynı imanı temsil etmekte aynı duruşu göstermektesiniz. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye, Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde bölgesel ve küresel ölçekte her geçen gün bu ağırlığını hissettirmekte, kararlı ve emin adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru yol almaktadır. Hiç kimse bu imanlı, bu kararlı duruşu bozamayacak, bu büyük yürüyüşümüzü durduramayacak. Her türlü ihaneti, bu anlamda geçmişten bugüne bu millet ve devletin karşısında, ihaneti temsil edenler, ister silahlı terör, ister ekonomik terörle, her nasıl gelirlerse gelsinler yok olacaklar ve yok olup gidecekler. Diyarbakır’da bu kararlılığın çok açık tezahür ettiği bir huzur beldesi, bir Peygamberler ve Sahabeler şehri olarak Silvan ve 17 ilçesi ile yaşayan bütün insanları ile bu duruşu temsil etmektedir. Şüphesiz bu büyük yürüyüşümüzü, kararlı yürüyüşümüzü geleceğe doğru taşırken, geçmişten bugüne bu değerler uğruna şehadete eren, canlarını bu uğurda feda eden bütün şehitlerimizden de Rabbim razı olsun. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Onların manevi huzurundayız, onlar bizimle beraber. Cenabı Allah Kuranı Kerim’de “Onlara ölüler demeyiniz” diyor “Onlar diridirler” kim vatan, kim devlet, kim millet, kim ezan, kim bayrak için hayatını feda etmişse, onlar inancımızın en yüce mertebesine erişmişlerdir. Şüphesiz burada, içimizde de o kahramanlarla aynı safta, şehadete erenlerin yanında yer alıp bugün gazi ünvanı ile aramızda olanlar da var. Allah onlardan da tüm gazilemizden de razı olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Gelecek her günümüzü daha güzel, kalkınmış ve gelişmiş bir ülke olarak ve bu ülkede bayramların birlik ve beraberlik içerisinde idrak etmeyi nasip etsin. Ben hepinizin bayramını tebrik ediyor, öncelikle bu peygamber ocağında askerliğini yapan mehmetçiklerimizden başlayarak onlara hayırlı teskereler dilerken, önce askerimizi, korucumuzu milletimizi ve devletimizi Rabbim korusun diyorum. Her türlü tehlikeden, ihanetten muhafaza etsin" dedi.

"Bu milleti yenecek hiç bir ihanet organizasyonu yoktur"

Silvan 4. Jandarma Komada Alay Komutanlığı’nda görevli askerlerin bayramlarını kutladıktan sonra Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığı’na geçen Vali Güzeloğlu burada da askerlere hitap etti. Vali Güzeloğlu, "Sizler inancımızın, gelenek ve töremizin kutsal adlettiği bir asker ocağında bayram yaşıyorsunuz. Bir anlık vatan nöbetini, bin zamanlık nafile ibadete eşit olduğu inancı ile bu görevleri taşıyorsunuz. Burada milletin bekası, bayrağın, ezanın, devletin sonsuza kadar var olması için canınızı ortaya koyan kahramanca ve onurlu bir duruş sergiliyorsunuz. Bu şüphesiz inancımızda da, anlayışımızda da çok değerli ve özel bir duruştur. Bu duruş bu milletin mayasında vardır. Bu milletin helal süt emmiş, hayır dua almış her evladının aile terbiyesinde vardır. Dedesinden dinlediği ve vasiyet eylediği bir emaneti taşıma sorumluluğunda vardır. Bu milletin geçmişinde, 13’lüler 15’liler bile bu emaneti zamanı gelince taşımış, cepheye gitmiş, hiçbiri geri dönmemiş ama şehadetleri sonsuza kadar bizimle var olmuş, yaşamış ve yaşayacaktır. En değerli varlığını bu değerler uğruna feda ederken hiç gözünü kırpmamış, hiç çekinmemiş ve en değerli varlığı şehadete eriştiği zamanda geriye kalan hiçbir yakını en ufak bir şikayet ve sızlanma sergilememiştir. Vatan sağ olsun, bir tane daha evladım, eşim, kardeşim olsa o da bu uğurda feda olsun demiştir. Dünyanın hiçbir milletinde böyle bir yüksek iman ve böyle yüksek seciye yoktur. Bu kararlılık ve iman oldukça da bu milleti yıkacak hiçbir güç yoktur. Bu milleti yenecek hiçbir ihanet organizasyonu yoktur. Çünkü bu millet ve devlet hem dualıdır hem de kutludur. Hakkın yanında yer alan, haksızlık karşısında duran, zalimin karşısında gözünü kırpmadan mücadelesini yapan, mazlum ve mağdura sığınak olan bir yurdun adıdır Anadolu. Allah dostlarının, her bir köşesinde yatan şehidi şühedanın ve topraklar üzerinde bu topraklara basma tanı atanı diyenlerin, anlayışın evladıdır. Silahlı terör ile bölmek istediler başaramadılar, darbe teşebbüsü ile iç ve dış bütün ihanet şebekeleri ile işbirliği yaptılar başaramadılar, şimdi ekonomik terörle yapmaya çalışıyorlar başaramayacaklar. Hiçbir zaman da başaramazlar. Hesap etmedikleri şey, o ruhtur ki, her zaman karşılarına iman dolu göğsü ile gelmiş ve bertaraf etmiştir. İnsanlık fedakarlığının en yücesi olan cansa, canı feda etmek, bu değerler uğruna bizim için en büyük şeref ve en büyük payedir. Şehit inancımızın zirvesi, ebedi hayatın efendisidir. Şüphesiz üzülmek insana aittir. Kaybetmek zordur ama teselli, elde edilecek mükafatın karşısında şüphesiz bir vakur duruş esastır. Bu alayın da biraz önce ziyaret ettiğimiz Silvan’daki alayın da, Diyarbakır’daki her birliğin de her kuvvetinde dünden bugüne, olmasın diye dua ediyoruz ama, hain ve onun destekçisi oldukça devam edecek diye haykırıyoruz, şehidi olmuştur belki de olacaktır. Ama bu şehitlerin emaneti asla yere düşmeyecek, emanetleri sahipsiz kalmayacaktır. İşte onun en büyük gücü de bu kararlılığı temsil eden her biriniz ve her birinizin şahsında ki bu milletin çelikleşmiş iradesidir. Askeri, polisi, jandarması, korucusu, imanıyla 15 Temmuz’da olduğu gibi hiçbir görevi olmamasına rağmen bu değerleri savunmak için köprüye, bu değerleri korumak için tankın önüne, altına yatan ruhtur. O gece kimseye görev verilmedi. Sadece Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız herkesi bu değerlere sahip çıkmaya çağırdı ve bir anda milyonlar sokaklara, meydanlara, alanlara ve bu ihaneti temsil edenlerin karşısına çıktı. Yaşlısı genci, kadını erkeği, daha yeni evlenmişi, evladını kucağına almış emziren annesi, tıpkı Çanakkale’de biz üç günde İstanbul’a gideriz diyen ihanetin temsilcilerinin İstanbul’u değil, Çanakkale’yi görmeden defedilip boğazın sularına gömülmesi gibi ve sonra da hesap edemedik bu Türklerdeki iman gücünü demesi gibi bu bilinçle sevgili kardeşlerim dimdik ayakta ve güvenle, kararlılıkla geleceğe bakmakta olacaksınız. Bilin ki bu devlet güçlüdür ve gücüne her gelecek gün güç katarak yoluna devam edecektir. İçinizde belki ona yetmeyenler vardır ama benim 33 yıl önce başladığım dönemle kıyas ettiğim zaman, kıyas kabil olmayan bir yerdeyiz. Tankını, helikopterini, uçağını, gemisini, silahını, İHA’sını, SİHA’sını bugün yapan ve yapacak, geliştirecek olan bir büyük devletin adıyız. Kim ne kadar geciktirirse geciktirsin hedefine ulaşmaktan ne bu milleti ne bu devleti ne de asker tabiriyle bu nişan alınmış nişangaha konulmuş mermiyi kimse durduramaz. Bizimde çabamız devraldığımızdan daha güzel ve daha güçlü bir Türkiye inşa etmek. Güvenli bir gelecek bırakmak. İşte Lice’de yaptığınızda budur. Lice’deki duruşunuzda Kırklareli’nin Vize’sindeki duruşta aynıdır. Allah devletimizi ve milletimizi korusun. Sonsuza kadar payidar eylesin. Gelecek her gün güzellikler getirsin sizlerle ve bizlerle buluştursun. Her birinize buradaki duruşunuz ve kahramanlığıınız için teşekkür ediyoruz. Allah sizleri korusun. Sevdikleriniz, eşleriniz, anneleriniz, babalarınız, çocuklarınız ve dostlarınızla nice güzel bayramları, daha güzel yarınlar da kutlamayı Allah nasip eylesin. Sizin yanınızda olduğumuzu, kahramanlığınızı, duruşunuzu takdir ettiğimizi, her ihtiyacınızı her an komutanlarınız dahil her düzeyde çok yakından ilgili olduğumuzu biliyorsunuz. Çünkü sizin duruşunuz dosta güven verecek haine de ürperti verecek. En tepedeki üs bölgesinden, saklandığı ine kadar bu hainler bu yer kürede ve bu coğrafyada nefes alamayacaklar. Şu andaki stratejimiz budur ve Cumhurbaşkanı’mızın talimatı da budur. Son terörist ve terörist işbirlikçisi ve destekçisi etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele kesintisiz devam edecektir. Aman yok, hukuken yok, fiilen yok, silahla yok. Bedelini ödeyecekler. Bu bizim şehitlere karşı en büyük emanetimiz ve mesuliyetimiz. Allah bizi mahçup etmesin. Hepinizi tek tek burada olan ama olmayıp alanda, nöbette, operasyonda, silahıyla bu milletin hizmetinde ve emrinde olan bütün alay personelini tekrar kutluyor, gözlerinden öpüyor, bayramınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Son olarak Lice İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde incelemelerde bulunduktan sonra görevi başındaki polislerin bayramını kutladı.