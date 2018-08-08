Vali Güzeloğlu Lice’deki üs bölgelerinde incelemelerde bulundu

Vali Güzeloğlu’na ziyarette Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Vali Yardımcısı Tolga Toğan, Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Kılınç eşlik etti. İlk olarak yapılan yatırımları yerinde incelemek ve askerlerimize moral vermek amacıyla, Vali Aydın Aslan Tapantepe üs bölgesini ziyaret eden Vali Güzeloğlu, karakol komutanı ve askerler tarafından karşılandı. Bölge hakkında komutanlardan brifing alan Vali Güzeloğlu, daha sonra Ufacık üs bölgesini ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Güzeloğlu buradaki askerlerle bir süre sohbet etti.

Ufacık üs bölge ziyaretinin ardından inşaatı devam eden Abalı Jandarma Karakolunu ziyaret eden Vali Güzeloğlu’nu, karakol komutanı ve askerler karşıladı. Mehmetçikle bir süre sohbet eden Vali Güzeloğlu, karakolda görevli komutanlardan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Güzeloğlu, son olarak Çelik ve Yavuz üs bölgelerini havadan inceledi, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.