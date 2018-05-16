Vali Güzeloğlu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar yemeğine Güzeloğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, AK Parti İL Başkanı Süleyman Serdar Budak, Jandarma Bölgede Komutası Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri katıldı. Edilen duaların ardından ezan okundu.

İftarların açılmasının sonra salondakilere seslenen Vali Güzeloğlu, Ramazan ayının birleştirici ikliminde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Güzeloğlu, “Mübarek ramazan ayının bu ilk ikliminde Ramazan’ın birleştirici ikliminde siz değerli şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz ve teşvik ettiğiniz için sizlere şahsım ve tüm arkadaşlarım adına şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim tutuğumuz oruçları kabul eylesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, şehitlerimize gani gani rahmet eylesin makamlarını cennet mevkilerini ad eylesin. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi ilelebet böylesi güçlü ve bir beraber olarak daim eylesin. Bir büyük devlet ve millet olarak bugün ramazanın birleştirici ikliminde kardeşliği soruyoruz. Rabbim bu ramazan ayını Ülkemize, insanımıza ve İslam coğrafyamız dair tüm insanlığa barış ve huzurun gelmesine vesile eylesin. Bu münasebetle Filistin’de, İsrail’in katliamı karşısında şehit olan vatanını savunmaktan yurdunu korumaktan başka bir amacı olmayan ve bu amaçla şehadete eren bütün Filistinli kardeşlerimize rabbim gani gani rahmet eylesin, rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Bu katliama sessiz kalarak destek olanları da en ağır bir şekilde katında cezalandırsın” dedi.