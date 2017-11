Vali Güzeloğlu Surlu muhtarlarla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, sahabe kanlarıyla vatan olmuş toprakların hendek teröründen büyük zarar görmüş olmasının üzücü olduğunu belirtti. Bölücü terör örgütü PKK’nın verdiği zararlar neticesinde 17 bin 500 vatandaşın Sur’un dışına taşınmak zorunda kaldığına dikkat çeken Özkan, “Belediye portresine baktığımızda da Diyarbakır’ın en kötü belediyesini devraldığımızı söyleyebiliriz. 100 milyon lira borcu olan, hizmet üretmeyen, herhangi bir görev tanımının olmadığı bir belediye ile karşı karşıyaydık. Çalışmalarımıza bu şartlar altında başladık” dedi.

“65 milyon TL kira yardımı yapıldı”

2016’nın Mart ayından beri vatandaşlara yaklaşık 65 milyon TL kira yardımından bulunulduğu anlatan Özkan, “Yine 16 milyon TL eşya yardımında bulunduk. Bunun yanında hali hazırda da 5 milyon TL kadar eşya yardımımız verilmeyi bekliyor. Biz bu süreçte değişik yöntemler bir takım hizmetleri sunmaya çalıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olduk ve kendilerinin katkılarıyla Melikahmet ve Gazi Caddelerimizin yolunu, kaldırımını, aydınlatmasını yeniledik. Sur ilçemizin 100 mahallesine belediye imkanlarımızla köylerimiz için 86 kilometrelik asfalt yatırımı başlattık. Yarısını tamamladık. İklim koşulları el vermediğinden dolayı durduk. Önümüzdeki yıl geriye kalan bölümleri tamamlayıp ekstra çalışmalarda bulunacağız. Taziye evlerine inşaat malzemesi yardımında bulunduk. 8 okulumuzun tamiratını belediye imkanlarıyla gerçekleştirdik. Kur’an-ı Kursu kreşleri açtık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte 2 anaokulu açtık. Bunun yanında 10 ayrı çocuk oyun alanının ilçemize kavuşturduk. Kadın ve çocuklarımız için sosyal yardımlarda bulunduk. Bu süreçte bizlere destek olan muhtarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

“Sur yeniden ihyanın ve inşanın içerisindedir”

Vali Güzeloğlu ise 2 yıl önce Sur ilçesinde yaşanan olayları anımsatarak, şunları kaydetti:

“PKK terör örgütünün ihanetiyle Sur, tarihi geçmişini, birikimini, zenginliğini yok etmek isteyen çukur ve hendek siyasetiyle hem ilçenin hem Diyarbakır’ın hem de bu ülkenin geleceğine kast etmek isteyen bir saldırı ile karşı karşıya geldi. Bugün Sur yeniden ve daha güzel bir şekilde ihyanın, imarın ve inşanın içerisindedir. Yıllardır hizmet yapmayan, siyasi ve ideolojik belediyecilik yapan, ihaneti her noktada her boyutta yansıtan zihniyetin yerine merkezine insanı alan, insanı yaratılmış en değerli ve şerefli varlık olarak hizmet anlayışının merkezinde tutan ve her nerede bir mesele varsa, her nerede bununla ilgili bir sıkıntı varsa onu aşmanın çabasına olan bir yönetim anlayışı var. Kaymakam arkadaşımızın belediye başkanı kimliğiyle aynı zamanda ve birlikte çalıştığı ilçe ekibiyle şüphesiz seçilmiş siz değerli muhtarlarla gerideki o eksik kalan, yıllarca hizmet alamayan, insanca bir yaşamın temel gerekleriyle buluşamayan Sur’daki herkesin bir büyük heyecanı var. Devlet milleti için vardır. Kaynaklarımız, imkanlarımız, kadrolarımız sadece bu amaç doğrultusunda kullanılmaya münhasırdır. Eksik kalan hizmetlerin bir anda çözülesi mümkün olmasa da biz diyoruz ki 2 günü bir olan ziyandadır. Ziyan olan günler sonrasında bugün çok hızlı ve kararlı bir heyecanla eksiklikler bir bir kapanacak. Bu hizmet kervanın en önemli paydaşı siz değerli muhtarlarımızsınız. Muhtarlar mahallesinin vekili olarak meseleyi hem takip etmek hem de çalışmaları yerinde izlemek ve gözlemek adına çok önemli sorumluluk sahibidirler. Sadece talep eden değil bizi temsil eden en önemli ve değerli temsilcilerdir. Yapılacak her işin kararlaştırılması ve planlanmasından başlayarak yapılan işin vatandaşa anlatılması ve aktarılmasına kadar bütün aşamalarda sizler varsınız ve olmak zorundasınız. Diyarbakır’da ilk yayınladığımız genelgelerden biri muhtar arkadaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarımıza gittiğinde beklememesi, talebini anında iletmesi ve kendisinin muhatap kabul edilerek meselenin safahatı hakkında bilgi verilmesidir. Muhtar bir kapıda olduğu zaman öncelik muhtarındır. Çünkü muhtar orada şahsi bir taleple giden değil sıkıntıyı, yaşadığı çevrenin ve mahallenin vekili olarak aktaran kişidir. Yapılacak yatırımlarda muhtarın önerilerini de dikkate alarak en doğrusu üzerinde bir karar tesis etmeliyiz. Bu toplantılar sadece talebi tespiti ileten değil bir anlamda fotoğrafı ve bütünü gördüğümüz toplantılardır. Eksiklikler, aksaklıklar ve varsa yanlışlıklar dile gelir. Çözümü her biri kurumun yöneticisi tarafından not edilir ve gereği ifa edilir. Ortak gayretle ve samimiyetle sorunlar her geçen gün biraz daha azalıyor. Herkesin ortak bir sevdası ve ortak bir sorumluluğu var. Millete hizmet etmek, hizmet verdiği insanı mutlu edebilmek. Allah mahcup etmesin. Amacımız bu.”