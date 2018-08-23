Vali Güzeloğlu, Tanışık köyünde vatandaşlarla bayramlaştı

Vali Güzeloğulu’na ziyaretinde Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu eşlik etti. Okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, hem köylülerle bayramlaşmak hem de şehitlerin kabirlerini ziyaret etmek için köye geldiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, “Onlar terörle mücadelenin unutulmaz kahramanları ve şehitleri olarak milletimizin hafızasında yer ettiler. Hainlere karşı, teröre karşı, teröristlere karşı, şehadetleri ile onların ihanet emellerini ve planlarını boşa çıkardılar. Diyarbakır’da çok daha büyük bir eylemi, ihaneti, canları ile önlediler. Allah onlardan razı olsun. O duruş, o imanlı duruş, onların şehitliği, bizler için unutulmaz değerde önemlidir. Onların emanetleri, biraz önce bayramlaştığımız yetimleri ve öksüzleri, bizlere en değerli emanetleridir. Geride kalan, o günden bugüne yaşayan ama gaziliğe erişen, aramızda bulunan kardeşlerimizde başımızın tacıdır. Onların o dik duruşu, örnek bir duruştur. Haine karşı imanlı milletin dik duruşudur bu dik duruş ve imanlı duruş birlik ve beraberliğimizi, devletimizi ve geleceğimizi tehdit eden bütün ihanet şebekeleri karşısında en büyük güvencemiz ve zenginliğimizdir. O imanlı duruş sayesinde bu büyük devleti ve milleti, bu büyük yürüyüşünü engellemek isteyenler, yok etmek isteyenler kendileri yok olup gidecekler ve gittiler. O günkü saldırının failleri dahil, nerede bir masum kanı döken hain varsa hepsi, hem inancımız hem de hukukumuz açısından en ağır cezaya çarptırıldılar ve en ağır bedeli ödediler ve ödemeye devam edecekler. Hiçbir ihanet, hiçbir terör örgütü, adı PKK, adı FETÖ, adı diğer bunların işbirlikçisi, bu milletin ve devletin kararlılığı karşısında hiçbir sonuç alamadı ve alamayacak. Silahlı terör ile darbe teşebbüsü ile ekonomik terörle ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar, hiçbir sonuç alamadılar ve alamayacaklar. Hepimizin rabbim bayramını mübarek eylesin. Gelecek her gününüzü bugünden daha iyi eylesin. Hainlere fırsat vermesin. Bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin diyor, bu duygu ve düşüncelerle gösterdiğiniz ev sahipliğine çok teşekkür ediyor, küçüklerimizden büyüklerimize hepinize devletimizin şükranlarını sunuyor, Allah’a emanet ediyorum, var olun, sağ olun” dedi.

Vali Güzeloğlu, bayramlaşmanın ardından terör saldırısında hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret edip dua okudu.

Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler daha sonra köyden ayrıldı.