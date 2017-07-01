Vali Güzeloğlu, ’’Hain bir saldırı sonucu dün gece değerli bir kardeşimiz şehit edildi. İlk değerlendirme bunun bir terör saldırısı olduğu şeklinde’’ dedi.

Taziye ziyaretine Vali Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanı Ali Demir, partililer ve vatandaşlar katıldı. Taziye dileklerinin ardından dua okundu. Duanın ardından açıklama yapan Vali Güzeloğlu, ’’Hain bir saldırı sonucu dün gece değerli kardeşimiz şehit edildi. Şuan ilk değerlendirme bir terör saldırısı olduğu yönünde, arkadaşlarımız biliyorsunuz ki alanda çok etkin bir mücadele veriyor. Lice’de de önceki gün yapılan operasyonlarda hain terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi. Şu anda alanda aynı şekilde arkadaşlarımız büyük bir mücadele sergiliyorlar. Değerlendirmelerimiz devam ediyor mücadelemiz devam ediyor. Yapılan çalışmalarda gerek ilçede gerekse il merkezinde gözaltılarımız var, devam edecek’’ diye konuştu.

"Demokrasi ve sivillere yapılan saldırılar örgütün gerçek yüzünü gösteriyor"

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise demokrasi ve sivillere yapılan saldırıların örgütün gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi. Ensarioğlu, "Herkesin bildiği gibi bu demokrasiye, sivil insanlara yapılan saldırılar aslında örgütün gerçek yüzünü gösteren neticelerdır. Ama hiçbir zaman demokrasiden, siyasetten, bildiğimiz yolda şaşmayacağız. Kimse bundan korkmadı. korkmayacak. Bu acizliğin ifadesidir, artık suikastler ve buna benzer işler beklenen şeylerdir. Biz bunların hepsini göğüsleyecek durumdayız ve bu mücadele devam edecektir. Şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Artık görünür bir şekilde kırsalda savaşamadığı zaman bir taraftan bombalama eylemleriyle sivillere, askerlere, polislere yönelik eylemler var. Bir taraftan da bu tür haince suikastler var. Ama bu hiçbir zaman bizim mücadele azmimize ve sivil siyasetteki ısrarımıza bir zafiyet oluşturmayacak" şeklinde konuştu.