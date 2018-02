Vali Güzeloğlu yükümlülerle birlikte türkü söyledi

Projenin açılışından sonra atölyeleri gezen Vali Güzeloğlu, yükümlülerle birlikte “Suzan Suzi” türküsünü söyledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Denetimli Serbestlikten yararlanan yükümlülerin topluma kazandırılması ve adaptasyonun sağlanması amacıyla başlatılan “Umuda el verelim” projesinin atölyelerinin açılış töreni yapıldı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleştirilen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Ali Demir, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Hüseyin Güngör, proje ortakları kurumların temsilcileri ve denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler katıldı.

Açılış öncesi Denetimli Serbestlik İl Müdürü Hüseyin Güngör, proje hakkında detayları içeren bir sunum yaptı. Ardından konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, “Bir hükümlü, suç işleyen kişi şüpheli, sanık ve hükümlü statüsüne alındıktan sonra tahliye aşamasına gelip topluma tekrar kazandırılma sürecine geldiğinde bütün bu süreçleri iyi halli olarak geçirdiği takdirde kapalı cezaevi kurumundan öncelikle açık cezaevine ardından da açık cezaevinde de iyi halini devam ettirirse şuan bulunduğumuz denetimli serbestlik yükümlülüğü olan hale dönüşüyor. Bu nokta kişinin yükümlülükten topluma karışması tabiri caizse ‘köprüden önce son çıkışı. Burada alacağı rehabiliteyi biz maksimum düzeyde verebildiğimiz takdirde topluma en az kırılgan halde dönüşünü sağlamayı amaçlıyoruz. Bu anlamda çok popüler olmamakla beraber çok esaslı etkileri olan bir kurum. Bu çalışmaları Başsavcılık bünyesinde bir çok faaliyet gibi bir çok sivil toplum kuruluşuyla ortak projeler yaparak gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Bu bir kucaklaşma projesidir”

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, “İnsan merkezli büyük bir medeniyetin temsilcileri olarak her insanımıza bir değer gözüyle bakıyoruz. Devletin millet için yaşatan bir anlayışla milletin her bir ferdinin derdini, çilesini, sıkıntısını ve bizden beklentilerini karşılamanın gayreti içerisindeyiz. Denetimli Serbestlik Kurumsal olarak çok yeni ve kısa bir geçmişi olmasına rağmen toplum adına çok önemli bir beklentiyi karşılamaktadır. Hayata tutunmak, geçmişindeki yanlışından arınmak ve tekrar hayatın her boyutunda güçlü bir başlangıç yapmak isteyene Denetimli Serbestliğin önemli bir imkan sunduğunu da biliyoruz. Bunu geliştireceğiz. Bu altyapıyı güçlendireceğiz. Çünkü biz herkesin bir şansı ve yeniden bir başlangıç hakkı olduğuna inanıyoruz. Bugün Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde birçok kurumun desteğiyle hayat bulan bu projede de özellikle toplumla yeniden buluşma, rehabilitasyonlarını yapma sadece kendilerinin değil ailelerini de kapsayan bir kucaklaşma projesidir. Tüm kurumlarımızla her düzeydeki imkanlarımızla biz projenin destekçisi olacağız. Uyuşturucu, bağımlılık yaratan bütün zararlı alışkanlıkların tedavi süreci eş zamanlı sosyal durumunu gerçekleştireceğiz. 600’ü aşkın insanımıza yeni bir başlangıcı, öncelikle kişisel ve bireysel anlamda toplumla bütünleşmeyi sonrada gelir getirici faaliyetlerde yetenek kazandırmayı sağlayacak çok önemli kazanımlar sunacak. Onlar kazanacak, onlar mutlu olacak ülkemiz, kentimiz ve hepimiz kazanmış olacağız” diye konuştu.

Türküyü birlikte söylediler

Konuşmaların ardından atölyelerin açılış kurdelesi ve pastası kesildi. Atölyeleri gezen Vali Güzeloğlu ve protokol üyeleri bağlama kursuna katılan yükümlülerle birlikte Diyarbakır’ın bilindik türkülerinden olan “Suzan Suzi”yi söyledi.