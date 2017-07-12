Vali Güzeloğlu’dan 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ziyaret

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle şehit olan 2 Diyarbakırlının ailesini ziyaret etti. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan ile kamu kurum müdürlerinin de katıldığı programda önce, Ankara Gölbaşı’ndaki Polis Özel Haraket Merkezi’ne yapılan hava saldırısında şehit olan polis memuru Halit Gülser’in ailesi ziyaret edildi. Halit Gülser’in evine giden Vali Güzeloğlu ve beraberindekilerini şehidin babası Ömer Gülser ve annesi Emine Gülser karşıladı.

Şehit polis memurunun ailesine yapılan ziyaretin ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nde darbeciler tarafından öldürülen sivil Mehmet Karaaslan’ın ailesini ziyaret etti. Şehit Mehmet Karaaslan’ın ağabeyi Yıldıray Karaaslan’ın ikamet ettiği evi ziyaret ederek, şehidin yakınlarına taziyelerini ileten Vali Güzeloğlu, burada bir konuşma yaptı. Vali Güzeloğlu, “Mehmet, o gece imanıyla, kararlılığıyla darbe girişimini gerçekleştiren hainlere karşı ve sivil bir vatandaş olarak devletine bağlı Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla İstanbul’a Şehitler Köprüsü’ne giderek tüm bu hain darbe girişiminin taraftarlarına karşı imanıyla orada şehit düşen kahramanlarımızdan biri. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki bu şehitler ölmez, onların dik duruşu bizim gücümüz ve güvenimiz. O gün sadece ve sadece bu ülkenin onurlu bir yurttaşı olarak, Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak demokrasisine, devletine değer veren ve bayrağına, ezanına sahip çıkarak alanlara çıkan kahraman evlatlarımızdan biridir. Rabbim ona şehadeti nasip eyledi. Bu devlet kutlu bir devlettir, değerlerine sahip çıkan korkmadan tehdit ne olursa olsun aşılmaz sıra dağlar gibi duran imanlı göğsümüzle bu vatana milletine ve değerlerine sahip çıkan evlatlarımızdır. Onların bu hidayeti ve iradesiyle inşallah bize emanet ettikleri bu vatanı ve devleti ilelebet payidar kılacağız. 15 Temmuz’u unutmadık unutturmayacağız” dedi.

Vali Güzeloğlu, daha sonra geçtiğimiz günlerde Bursa’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Diyarbakır’dan giden kız öğrencileri taşıyan otobüsün karıştığı kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki Semanur Tekinhatun için kurulan taziyeye katılarak, aileye başsağlığında bulundu.