Vali talimat verdi, Ersen’in işitme cihazı alındı

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde yaşayan 4,5 yaşındaki Ersen Kaya’nın işitme cihazı, 17 gün önce annesiyle birlikte gittiği parkta çalınmıştı. Ersen’e, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla işitme cihazı alındı. Bugün 11.00 sıralarında Vali Güzeloğlu’nun talimatıyla aileyi ziyaret eden Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, aileye alınan işitme cihazını verdi. Cihaz, Koşal ile birlikte aileyi ziyarete gelen doktor nezaretinde Ersen’in kulağına takıldı. Anne Nezahat Kaya, “Valimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Devletimizi her zaman yanımızda hissediyoruz” dedi.

Aile ile sohbet ederek sorunlarını dinleyen Vali Yardımcısı Koşal, Diyarbakır Valisi Güzeloğlu’nun talimatıyla harekete geçtiklerini belirterek, olayın öğrenilmesinin ardından valinin talimatıyla Ersen’e bu desteğin sağlandığını ve devletin benzer durumda olan tüm çocuklarımız için aynı hassasiyeti gösterdiğini söyledi. Vali Yardımcısı Koşal ayrıca Ersen ve ailesine Vali Güzeloğlu’nun sevgilerini de iletti.