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Valilikten 1 teröristin öldüğü operasyonla ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesi kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, teröriste ait silah ve mühimmatların da ele geçirildiğini duyurdu.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca, 3 Ekim 2018 günü Lice ilçesi Şenlik köyü Akçapınar mezrası mülki sınırları içerisinde başlatılan operasyon neticesinde 1 terörist, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 90 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet hücum yeleği, 1 adet sırt çantası, giyim ve yaşam malzemesi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombaları ve tespit edilen 2 adet sığınak ile 1 adet barınak Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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