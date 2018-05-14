Vatan Partisi Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe teşkilatları, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in ‘Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP’yi kapatırım’ açıklamasına tepki gösterdi. 100’den fazla üye ve yönetici, partilerindeki görevlerinden istifa etme kararı aldı. Konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, Doğu Perinçek’in iki günü önce yapmış olduğu bir açıklamanın kendilerini rahatsız ettiğini belirtti. Gönül, “Doğu Perinçek’in, Muharrem İnce’nin Selahattin Demirtaş’ı ziyaretinden sonra ‘Ben Cumhurbaşkanı olursam HDP’yi kapacağım’ diye bir açıklaması oldu. Bu söylemleri biz yönetim olarak oturduk konuştuk, Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe teşkilatları olarak, bu söylemlerin bizi tamamen rahatsız ettiğinden dolayı istifa kararı aldık toplu halde, bir arkadaşımız hariç, diğer herkes istifa etti. Muharrem İnce Edirne’de cezaevine gidiyor, Selahattin Demirtaş ile görüşüyor. İnce Cumhurbaşkanımızı da ziyaret etti, Saadet Partisi’ne gitti bizim partimize de geldi, teşekkür etmek lazım. Bu bizim genel başkanı çok rahatsız etti, bundan dolayı bu açıklamayı yaptı. Senin 6 milyon oy almış bir partiyi kapatma lüksün yok. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var, savaşa değil. Biz geçmişte terörü de savaşı da iliklerimize kadar yaşadık. Biz kirli siyaseti istemiyoruz, temiz siyaseti bulamadığımız için arkadaşlarımızın arasında karar aldık Diyarbakır’da toplu halde istifa kararı verdik. İnanıyorum ki bundan sonra genel başkan söylemlerini değiştirecek, değiştirmesi lazım. Buna devam ederse yüzde 1 oy alıyordu bu yüzde 0,1’e düşer, bu çok daha kötü olur” dedi.