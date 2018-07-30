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30 Temmuz 2018 16:22

Vergi affı yapılandırmasına vatandaşlardan yoğun ilgi

Diyarbakır’da vatandaşlar 7143 sayılı vergi affı kapsamında başlatılan ve 31 Temmuz 2018’de sona erecek olan borç yapılandırmasına yoğun ilgi gösteriyor.

Vergi affı yapılandırmasına vatandaşlardan yoğun ilgi

30 Temmuz 2018 16:22


18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, kira, işgaliye, ilan ve reklam, eğlence vergi borçlarının yapılandırılması devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği vergi affı ödemeleri 31 Temmuz Salı günü sona eriyor. 31 temmuzda son erecek olan vergi affı yapılandırılması ile ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 18 Mayıs 2018’de başlayan vergi affında ilan ve reklam vergisi, işgaliye, harçlar ve ücretler, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları kapsamında borcu olan vatandaşların, aftan yararlanmak için Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği belirtildi. Açıklamada, "31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza, resim ve harçların yapılandırılmasını içeren 7143 sayılı kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi cezası ve uygulanan gecikme zammı siliniyor. 31 Mart 2018 itibariyle gecikmiş borçlara Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında güncelleme yapılacak. Büyükşehir Belediyesine borcu olan vatandaşlar peşin veya taksitli ödeme yapabilecek. Uygulama kapsamındaki peşin ödemelerde yüzde 90, 2 taksitli ödemelerde ise yüzde 50 indirim yapılacak. Ayrıca vatandaşlar yeniden yapılandırma kapsamında 6 ila 18 ay arasında değişen taksitlerle de ödeme yapılabilecek. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin verilecek dilekçede vatandaş tarafından belirtilmesi gerekiyor” denildi.




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