Veteriner Hekim İçen: "Eşekler de artık sokak hayvanı"

Yazın gücünden yaralandığımız bu canlıları kış aylarında sokağa atıyoruz. Bunlar sokakta yapamıyor. Bu canlılar sokağa atılınca trafikte çok ciddi sıkıntıya neden oluyor” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Kader İçen, yaz aylarında yük taşıttırılan ve gücünden yararlanılan eşeklerin kış aylarında sokağa atıldığını ifade etti. Sokak hayvanı denilince akla sadece kedi ve köpekler geldiğini dile getiren İçen, "Doğada yaşayan tüm canlılar kuşlar, böcekler, sincaplar, atlar, eşekler ve katırlar da artık sokak hayvanı haline geldi. Bu canlılar sokağa atılınca trafikte çok ciddi sıkıntıya neden oluyor. Aynı zamanda caddelerimiz, karayollarımız, ana yollarımız bu canlıların seyahat etmesi için çok uygun değil. Bu hayvanlar genelde trafik kazası nedeniyle bize geliyor. Suistimalle gelenler de oluyor. Güçten düştükten sonra köpeklerin saldırısına uğramış şekilde gelenler oluyor. Bunlar çok ağır canlılar olduğu için trafik kazaları da kırıklı oluyor. Kırıklarını çok zor tedavi edebiliyoruz” diye konuştu.

"Yük taşıyamayacakları için doğaya salamıyoruz”

Rehabilitasyon merkezlerinde 7 tane eşek olduğunu ve onları doğaya salamadıklarını vurgulayan Veteriner Hekim İçen, "Dönem dönem katır ve at da geliyor. Sahiplendirme de yapıyoruz. Geçen gün Ergani’den aldığımız gebe bir eşeği İstanbul’dan bir çiftliğe sahiplendirdik. Fakat yük hayvanları dediğimiz bu canlılar genelde bacakları kazalı ve çatlak olduğu için artık yük taşıyamıyorlar. Köylüler yük taşıttırmak için bizden istiyorlar, sahiplenmek istiyorlar. Artık hayatlarının diğer dönemlerinde yük taşıyamayacakları için bunları genelde doğaya salamıyoruz. Çok ağır hareket ettiklerinden tekrardan bir trafik kazasına kurban gitme ihtimalleri de var. Çift taraflı can kaybına neden olabiliyorlar. Lütfen köyünüzde, çiftliğinizde baktığınız yük hayvanınızı sokağa atmayın. Bunlar sokakta yapamıyorlar. Anayollar ve caddeler onlar için uygun yerler değil. Nasıl ki evinizde bir köpek besliyorsanız ve ömür boyu kapıya bağlayacaksanız eşek de yükten düşmüş bile olsa size hizmet etmiş bir canlıdır. Onu yanınızda barındırın lütfen. Sokağa ya da köyünüze salıvermeyin. Sahip çıkın bu canlılarınıza, çünkü doğa onlar için uygun değil. Burada ömür boyu kalma ihtimalleri yüksek. Sahiplenmek isteyen de genelde yük taşıttırmak için istiyor ama burada çok sağlıklı eşek yok. Hepsinde bacak problemi olduğu için geri kalan hayatları boyunca yük taşıyamayacaklar ama çiftliği olan, çiftlikte olsun diyen çiftlik sahipleri alabiliyor. Onlara sahiplendirme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.