Yağış çiftçinin yüzünü güldürdü verim yüzde 20’den fazla arttı

Yağışın fazla olması nedeni ile bölgede hububat veriminde yüzde 20 oranında artış yaşandı.

Diyarbakır ve bölgesinde geçtiğimiz yıl metrekareye 450 milimetrenin üzerinde yağış düştü. Özellikle çiftçinin tarlayı ektikten sonra yağışın başlaması verimin de artmasını sağladı. Bu kapsamda bölgede şimdiye kadar toplanan hububatlarda yüzde 20’den fazla artış yaşandı. Çiftçi ürün veriminin artmasından memnun kalırken, destekleme şeklinin ton başından dönüm başına dönüştürülmesini istedi.

Kentteki hasadın yüzde 85’i tamamlandı

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Diyarbakır İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bu yıl Diyarbakır’da 450 milimetrenin üzerinde bir yağış gerçekleştiğini söyledi. Bunun hububat tarımını oldukça önemli bir yönde etkilediğine değinen Atalar, “Hububat tarımında hasadın yüzde 85’i gerçekleşmiş vaziyette. Yaptığımız tespitlere göre, Diyarbakır ve bölgesindeki verimlerde yüzde 20 civarında bir artış söz konusu. Hububatta sulanmayan alanlarda, buğdaydaki verimimiz dönüm bazında 400-500 kilogram arasında. Sulu alanlarda ise bu oran 500 ila 700 kilogram arasında değişiyor. Bu yıl bereketli bir yıl, yıllık yağış oranı 450 milimetre ve bu da hububatın tam ihtiyaç duyduğu dönemlere rast gelmesi nedeni ile de verimi oldukça iyi etkiledi. Herhangi bir sorun yaşamadan hasat dönemini tamamlıyoruz” dedi.

Anız yangınlarına da değinen Atalar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hasadın tamamlanması ile birlikte bölgemizde sorun haline gelen anız yangınları konumuz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Anızın yakılmasının tarım açısından oldukça zararı var, çevreye, insan sağlığına zararı var. Doğal dengenin yok olmasına sebebiyet veriyor.”

Çiftçi desteklemenin dönüm bazında verilmesini bekliyor

Yukarı Kılıçlar köyünde tarımla uğraşan Mehmet Timoçin ise, bu seneki verimin geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla olduğunu söyledi. Timoçin, “Benim ekili alanım sulu olduğu için tatmin edici bir verim alıyorum. Geçmiş yıllarda dönüm başına 600 kilogramı geçmiyordu şu anda 700 kilogramın üzerinde verim alıyorum. Devletten mazot ve gübre desteği alıyoruz. Ürün desteği ton başına 50 lira. Bu tatmin edici değil, fazla gübre atıyoruz ayrıca fazla gübre ektiğimiz için dolayısıyla sulama parası, elektrik parası derken masraf yükseliyor. Yani susuz araziye göre masrafımız ikiye katlanıyor. Desteklemenin dönüm bazında verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.