Yakınını arama bahanesiyle engelli gencin telefonunu alıp kaçtı

Diyarbakır'da bir kişi, telefonunun şarjının bittiği ve bir yakınına telefon açması gerektiği bahanesiyle engelli gençten telefonunu istedi. Engelli genç hiç düşünmeden telefonunu verirken, zanlı telefonu alıp kayıplara karıştı.

Olay, önceki gün Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda güçlükle yürüyen engelli 21 yaşındaki Yusuf B.'nin yanına yaklaşan bir kişi, telefonunun şarjının bittiğini ve bir yakınını araması gerektiğini belirterek telefonunu istedi. Hiç düşünmeden telefonunu şahsa veren Yusuf B., bir süre sonra telefonunu istedi. Bir süre oyaladığı Yusuf B.'yi bir ara sokağa kadar götüren zanlı, burada bir duvara tırmanarak Yusuf B.'nin kendisine ulaşmasını engelledi. Zanlı, daha sonra telefonu engelli gence vermeden olay yerinden uzaklaştı. Bir süre telefonunun gelmesini bekleyen engelli genç, daha sonra karakola giderek olayı anlattı.

Tüm bu yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri engelli gencin telefonunu çalan şahsın yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı.