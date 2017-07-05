Yalova’da Diyarbakır rüzgarı

Başkan Veysel Kılıç, "Hemşerilerimizin sorunlarını çözüyoruz ve önemli sosyal projelere imza atıyoruz" dedi.

Yalova’da faaliyet gösteren Diyarbakırlılar Derneği, gerçekleştirdiği sosyal ve toplumsal projelerle oldukça aktif bir görüntü çiziyor. Diyarbakırlı hemşerilerin sorunlarını çözmede etkili olan dernek, dayanışma ve kaynaşmayı artıran aktivitelere imza atıyor. Birçok öğrenciye burs veren dernek, maddi durumu iyi olmayan hemşerilerine maddi katkı sağlıyor. Belli aralıklarla organizasyonlar tertipleyen dernek, hemşerilerinin buluşarak dayanışma ve kaynaşma içine girmesini sağlıyor.

Yalova Diyarbakırlılar Derneği Başkanı Veysel Kılıç, Yalova’daki hemşeri dernekleri arasında önemli bir konuma sahip olduklarını söyledi. Kılıç, "Yalova’da 5 bin Diyarbakırlı hemşerimiz var. Siyasette, ticarette ve bürokraside ciddi bir ağırlığımız var. Birçok alanda belirleyiciyiz diyebilirim. 2014 yılında dernekleşerek önemli bir hamle yaptık. Kısa zamanda çok önemli proje ve faaliyetlere imza attık. Kentin en aktif sosyal ve sivil toplum kuruluşlarının başında geliyoruz. Yalova artık evimiz ve kentimiz. Burası ile özdeşleştik. Hemşerilerimizin ve üyelerimizin kente ciddi katkımız oluyor. Derneğimizin, hemşerilerimizin desteği ile çok daha aktif hale gelmesini ve daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.