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03 Ağustos 2018 16:07

Yan yatan kamyondan atlayan sürücü ölümden döndü

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yükünü boşaltırken devrilen kamyondan atlamak isteyen sürücünün ayağı kamyonla yer arasına sıkıştı.

Yan yatan kamyondan atlayan sürücü ölümden döndü

03 Ağustos 2018 16:07

Sürücünün ayağında kırık oluşurken yol uzun süre trafiğe kapandı.


Kaza, Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devam eden yol çalışması için kum taşıyan 21 KA 465 plakalı kamyon, yükünün boşaltıldığı anda yan yatarak devrildi. O sırada kamyondan atlayan sürücünün ayağı kamyonun altında kaldı. Olayı fark eden belediye çalışanlarının yardımıyla kamyonun altından çıkarılan sürücü bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ayağının kırık olduğu öğrenilirken yol uzun süre trafiğe kapandı. Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.


İş makinaları yardımıyla kamyonun açık kalan damperi içindeki kum boşaltıldıktan sonra kapatılıp bölge tekrar trafiğe açıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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