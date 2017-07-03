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03 Temmuz 2017 23:48

Yangında itfaiyeyi aramak yerine özçekim yaptılar

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen anız yangını korkuttu.

Yangında itfaiyeyi aramak yerine özçekim yaptılar

03 Temmuz 2017 23:48

Yoldan geçen bazı vatandaşların itfaiyeye haber vermek yerine yangını arkalarına alarak özçekim yapması dikkat çekti.


Yangın, merkez Kayapınar ilçesi 75. Metre Yol yakınlarında bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yangın geniş bir araziye yayılırken, çevreden geçen bazı vatandaşların itfaiyeyi aramak yerine araçlarından inerek yangını arkalarına alıp özçekim yapması dikkat çekti. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, güçlükle kontrol altına alındı.




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