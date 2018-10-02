Yangında mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan vatandaş itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Sokakların dar olması nedeniyle yaklaşık 100 metre hortum çeken ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi 379. Sokakta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle içeride mahsur kalan ev sahibinin çığlıklarını duyan komşularının haber vermesiyle bölgeye itfaiye, acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, yangının çıktığı evin bulunduğu sokağın dar olması nedeniyle yaklaşık 100 metre hortum çekilerek yangına müdahale edildi. Evde mahsur kalan vatandaşı kapıyı kırarak kurtaran itfaiye ekipleri şahsı acil servis ekiplerine teslim ederken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında ev sahibi ile birlikte 4 kişi dumandan etkilenirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.