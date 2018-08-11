‘Yansımalar’ sergisi Cemilpaşa Konağında

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yetişkin ve çocuklar için ücretsiz düzenlenen Görsel Sanatlar Eğitimi kapsamında temel sanat, yağlıboya ve çocuk atölyelerinde yıl boyu uzman eğitmenler tarafından eğitilen kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı ‘Yansımalar’ karma sergisi Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Sergi Salonu’ndan sonra Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen yağlı boya, pastel, kuru boya, sulu boya, hat ve ebru sanatı kurslarından faydalanan 39 kursiyerin çalışmalarının yer aldığı sergide 185 eser sergileniyor. 7-14 yaş çocuk grubunun çalışmalarının da yer aldığı ‘Yansımalar’ sergisi, 17 Ağustos 2018 Cuma gününe kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.