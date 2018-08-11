Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 12:33

‘Yansımalar’ sergisi Cemilpaşa Konağında

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yetişkin ve çocuklara yönelik ücretsiz açtığı kurslarda 39 öğrencinin ürettiği 185 eserden oluşan ‘Yansımalar’ sergisi Sümerpark Sergi Salonu’nun ardından Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

‘Yansımalar’ sergisi Cemilpaşa Konağında

11 Ağustos 2018 12:33


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yetişkin ve çocuklar için ücretsiz düzenlenen Görsel Sanatlar Eğitimi kapsamında temel sanat, yağlıboya ve çocuk atölyelerinde yıl boyu uzman eğitmenler tarafından eğitilen kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı ‘Yansımalar’ karma sergisi Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Sergi Salonu’ndan sonra Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen yağlı boya, pastel, kuru boya, sulu boya, hat ve ebru sanatı kurslarından faydalanan 39 kursiyerin çalışmalarının yer aldığı sergide 185 eser sergileniyor. 7-14 yaş çocuk grubunun çalışmalarının da yer aldığı ‘Yansımalar’ sergisi, 17 Ağustos 2018 Cuma gününe kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç