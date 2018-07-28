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28 Temmuz 2018 15:28

Yansımalar sergisinin açılışı gerçekleşti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yetişkin ve çocuklara yönelik ücretsiz açtığı kurslarda resim, ebru ile hat eğitimini tamamlayan 39 öğrencinin ürettiği 185 eserden oluşan ‘Yansımalar’ sergisinin açılışı gerçekleşti.

Yansımalar sergisinin açılışı gerçekleşti

28 Temmuz 2018 15:28


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yetişkin ve çocuklar için ücretsiz düzenlenen görsel sanatlar eğitiminin 3. dönemi tamamlandı. Temel sanat, yağlı boya ve çocuk atölyelerinde yıl boyu uzman eğitmenler tarafından eğitilen kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı ‘Yansımalar’ karma sergisinin açılışı, Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. Farklı sanat dallarında birçok yapıtın sergilendiği açılışa Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen, birim amirleri, eğitmenler, Bağlar Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri, kursiyerler ve aileleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kurslardan faydalanan 19 yetişkin ve 20 çocuğun hazırladığı yağlı boya, pastel, kuru boya, sulu boya, hat ve ebru sanatı çalışmalarının yer aldığı sergide 185 eser sergileniyor. Sergide ayrıca 7-14 yaş çocuk grubunun çalışmalarının yer aldığı yapıtlarda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.


‘Yansımalar’ sergisi 10 Ağustos 2018 tarihine kadar Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Sergi Salonu’nda, 10-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.




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