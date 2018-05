Yapılan yatırımlarla gençler dağa değil şampiyonalara gidiyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, yatırım programına alınanlarla birlikte yaklaşık 300 milyon liralık tesis yatırım yapıldığını belirterek, “Gençlerimizle ilgilenmediğimiz sürece başkaları ilgilenir ve gençlerimizi terör, uyuşturucu veya diğer kötü alışkanlıklara alet ederler. Yapılan yatırımlarla birlikte sportif başarı da beraberinde geliyor. Dünya şampiyonu olan sporcularımız var, olimpiyatlara hazırlanan 28 milli sporcumuz var. Bu konuda ciddi bir potansiyelimiz var. Geçen yıl 18 bin öğrencimizi okul sporlarına dahil etmiştik. Bu yıl bu sayıyı 32 bine çıkardık” dedi.

Yıllardır terör örgütlerinin hedefinde olan Diyarbakır’da son 16 yılda yapılan 300 milyon liralık yatırımla tesis sayısı 46’ya çıkarıldı. Gençlerin terör örgütlerinin ve uyuşturucu tacirlerinin her türlü zararlı faaliyetlerinden uzak tutulmasının hedeflendiği yatırımlar sonucunda Diyarbakırlı birçok sporcu değişik branşlarda Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları elde etti. UEFA standartlarına uygun yapılan ve Türkiye Kupası Finali’nin oynandığı Yeni Diyarbakır Stadyumu 33 bin seyirci kapasitesi ile şehrin göz bebeği olmuş durumda. Hemen her branşta sporcu yetiştirilen tesislerde geçen yıl okul sporlarına dahil edilen öğrenci sayısının 18 binden bu yıl 32 bine çıkarılması hedefleniyor. Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, tesis sayısı bakımından hükümetten önceki süreçte çok ciddi sıkıntılar yaşandığını ama 16 yıllık süreçte yapılan yatırımlarla tesis sayısının 46’ya çıktığını ifade ederek, “Tesisleşme anlamında il merkezi ve taşrada ciddi bir sıkıntımız yok. Şu an ilçelerimizin ihtiyacının karşılayacak düzeye gelmiş durumdayız. Gençlik Merkezlerimiz yatırım programına alındı. Çınar Gençlik Merkezi, Hani Gençlik Merkezi yatırım programında, merkez Kayapınar ilçemizde bir yerimiz var o da ihale aşamasında. Bunlarla ilgili il müdürlüğü olarak ciddi bir çalışma başlattık ve en kısa sürede bunların da ihalesi yapılıp ilimizin hizmetine sunulacaktır” diye konuştu.

“Stadyum en büyük yatırım”

En büyük yatırımın Yeni Diyarbakır Stadyumu olduğunu vurgulayan Demir, “Başka bölgelere nazaran ilimizde gerçekten ciddi bir şekilde yatırım programı uygulanıyor. Yeni Diyarbakır Stadyumu ilimiz için ciddi bir yatırım. Yaklaşık 180 milyonluk bir yatırım ve yatırım süreci halen devam ediyor. Kulp ilçemizde sentetik saha ihtiyacımız vardı. Şuan inşaatı devam ediyor. Çüngüş ilçemizin nüfusu çok az olmasına rağmen bakanlık oradaki gençlerin daha iyi spor yapabilmesi amacıyla oraya sentetik sahamızı yaptık. Diğer ilçelerimizin tamamında tesislerimizin yatırım programına alındığını ve bu süreçte de ihtiyacımızı karşıladığını söylemek istiyorum. Bu çalışmaları kayyum belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. İhtiyaç analizi yaparak taleplerimizi bakanlığımıza ilettikçe bakanlık ihtiyacımıza cevap veriyor” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizle ilgilenmezsek başkaları ilgilenir”

Tesis konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını ve asıl hedeflerinin gençlere ulaşmak olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

“Biz bu gençlerimize ulaşmak için seferber olmak durumundayız. Biz kendi gençlerimizle ilgilenmediğimiz sürede başkaları ilgilenir ve gençlerimizi terör, uyuşturucu veya diğer kötü alışkanlıklarla kötü emellerine alet ederler. Biz bunun peşini bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün ilimizde antrenörlerimiz, Genel Müdürlüğümüz ve Valiliğimizin destekleriyle ciddi bir potansiyel oluşturmak için uğraş veriyoruz. Ailelerin de bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Hükümetimiz döneminden bu yana Diyarbakır’a spor alanında yatırım programına alınlarla birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 300 milyon liralık tesis yatırımı oldu. Yapılan yatırımlarla birlikte sportif başarı da beraberinde geliyor. Her branşta potansiyeli olan sporcularımız var.Dünya şampiyonu olan sporcular var. Atıcılıkta olimpiyat kotasını çok az bir rakamla kaçıran sporcularımız var. Meryem Bekmez’imiz var mesela dünya 3’ncüsü oldu. Kick Boks’ta Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan sporcularımız var. Olimpiyatlara hazırlanan 28 milli sporcumuz var. Geçen yıl 18 bin öğrencimizi okul sporlarına dahil etmiştik. Bu yıl bu sayıyı 32 bine çıkardık. 25 branşta yaz spor okulları var. Bu yıl bunu 30 branşa çıkardık. Okulların tatil olmasıyla birlikte bu gençlerimizi 30 branşta okullarımızla, STK’larımızla, ailelerimizle birlikte bu gençlerimizi spora yönelteceğiz. Bu anlamda ilimize destek sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, hükümetimize, tek tek şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün gerçekten de ortamımız çok güzel ve biz huzur istiyoruz. Güven ortamı istiyoruz. Devletimize, hükümetimize güveneceğiz ve bu güvenle birlikte inşallah daha fazla yatırım, daha fazla tesis ve daha fazla potansiyel oluşacağına inanıyorum."