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26 Ağustos 2018 00:55

Yaralılara müdahaleye giden ambulans kazaya karıştı: 7 yaralı

Diyarbakır-Siverek karayolundaki 4 kişinin yarandığı kazaya müdahale etmek için sağlık ekiplerini taşıyan ambulansa olay yerinde arkadan araç çarptı.

Yaralılara müdahaleye giden ambulans kazaya karıştı: 7 yaralı

26 Ağustos 2018 00:55

Çarpmanın etkisiyle ambulans şoförü ile diğer araçta bulunan iki kişi daha yaralandı. 2’si ağır 7 kişinin yaralandığı kaza sonrası yaralılar hastanelere sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır- Siverek karayolunun 50. kilometresinde kaza meydana geldi. Tek şeritli yolda karşılıklı seyreden iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Diyarbakır ve Siverek’ten sağlık ekipleri sevk edildi. Diyarbakır’dan yaralılara müdahale etmek için yola çıkan ambulans, olay yerine geldikten sora sağlık görevlileri araçtan indi. Görevlilerin yaralılara müdahalesini düşünen ambulans şoförü, yolu kapatmamak için aracın yönünü değiştirmek istedi. Diyarbakır’dan Siverek istikametine giden bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek ambulansa çarptı.


İkinci kazanın ardından bölgeye yeni ekipler sevk edildi. İlk kazada 4 kişi yaralanırken, ambulansın karıştığı kazada ise şoför ve ambulansa çarpan otomobilde bulunan 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.


İlk olayda yaralanan 4 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı




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