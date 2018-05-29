Yardım Eli Derneği gönülleri fethetti

Merkezi İstanbul’da bulunan Yardım Eli Derneği, bir kez daha gönüllere taht kurdu. Genel Müdür Bahri Bulut ile Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle Diyarbakır’a çıkarma yapan Yardım Eli Derneği, kardeş kuruluş Hayat-Der ile birlikte Diyarbakır’da 700 kişiye iftar yemeği verdi.

Merkez Sur İlçesinde bulunan tarihi Ulu Cami arkasındaki Zinciriye Medresesi’nde verilen geleneksel iftar yemeğine, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Derneğin Genel Müdürü Bahri Bulut, “Bir kez daha aziz ve mübarek Ramazan ayında, Diyarbekirli kardeşlerimizle buluşmanın tarifi imkansız mutluluğunu yaşıyoruz. Mekke ve Medine’den sonra 5. Harem-i Şerif olma özelliğine sahip olan, sinesinde sayısız mukaddes ve kültürel yapı barındıran, tarihin canlı tanığı Diyarbakır’da, yüce dinimiz İslam’ın sembolü olmuş tarihi Ulu Cami’de yeniden bir araya gelmek, öylesine büyük bir mutluluk ki bizim için” dedi.

İftarın ardından bin 500 yetim çocuğa hediye paketleri dağıtıldı.