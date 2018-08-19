Yaşam biçimini değiştirerek kısırlıktan korunmak mümkün

Dr. Hakan Çoksüer’in, çocukluktan itibaren yaşam biçimi ve beslenme alışkanlığını değiştirerek günümüzde yüzde 14’lere ulaşan infertiliteden (kısırlık) korunmanın yollarını anlattığı ve Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan ’Doğurganlık beslenmesi ve annelik diyeti’ adlı kitabı çıktı.

Dr. Hakan Çoksüer’in yüzde 14’lere ulaşan oranı ile çocuk sahibi olanların korkulu rüyası haline gelen kısırlıktan, çocukluktan itibaren beslenme alışkanlıklarını değiştirerek nasıl korunulabileceğini anlattığı ’Doğurganlık beslenmesi ve annelik diyeti’ adlı kitabı raflardaki yerini aldı. 3 yıllık bir emeğin ürünü olan kitap, kadın ve erkek için çocukluktan itibaren kısırlıktan korunmak amacıyla, beslenme diyetleri ve mevsimlere göre hazırlanan yemek tariflerini içermesinin yanı sıra hangi gıdalardan uzak durulması gerektiğini de anlatıyor. Kısırlık oranının gittikçe arttığını ve bunun en önemli sebebinin de yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çoksüer, “Kendi pratiğimde baktığımda gerçekten de beslenme ile ilgili ve kısırlıktan korunma ile ilgili çok ciddi bir bilgi eksikliği olduğunu gördüm. Onun için bu kitabı hazırlama gereği duydum” dedi.

Türkiye’de ilk

Kitabı hazırlarken profesyonel bir ekiple çalıştığını, içerisindeki kaynaklar ve hazırlanış biçimi ile kitabın Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıdığını belirten Doç. Dr. Çoksüer, “Çünkü biz burada yemek tariflerini bile verirken mevsimlere göre hangi gıdaların doğurganlığı arttırdığını, hangi gıdaların özellikle infertiliteye karşı, hangi gıdaların vitamin yönünden yüksek olduğunu belirtirken bunları diyetisyen eşliğinde yaptık. Dört mevsime yönelik menülerimiz mevcut. Yemek kitabındaki görselleri bile hazırlarken yemekler uzman bir aşçı tarafından hazırlandı. Uzman bir fotoğrafçı tarafından bu yemeklerin çekimi yapıldı” diye konuştu.

"Kısırlık ciddi oranda artıyor"

Yaptığı çalışmalarda kısırlığın çok ciddi oranlarda arttığını gördüğünü ve bunun da yaşam biçimiyle çok ciddi anlamda ilişkili olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çoksüer, "Yaşam biçimimizi değiştirerek kısırlığı yenebilir miyiz? diye bu kitabı çıkarmak için yola çıktım. Beslenme ve kısırlığa karşı korunma ile ilgili ilk kitap olması çok çok önemli. Çünkü Türkiye’de böyle bir kitap yok. Bu yüzden birçok kişinin bu kitaptan bilgi elde edebileceğini düşünüyorum. Kadınlara, daha evlenmeden bu kitabı okumalarını öneriyorum. Çünkü kısırlık oranları eskiden yüzde 5’lerdeyken şimdi yüzde 14’lere varan oranlara çıkmış durumda. Bu kitap okunduğunda kişi kendini nasıl kısırlıktan koruyabilir bunu öğrenmiş olacak. Yaşam biçimini değiştirerek kısırlığın bir hastalık değil sonradan ortaya çıkan bir problem olduğunu gördük. Bu kitabı okuyanlar kendini kısırlıktan korumuş olacak. Evli olup kendini anneliğe hazırlayan kadınlar da gebeliğe hazırlanırken hangi besin maddelerini almaları lazım, beslenme biçiminin nasıl olması gerekiyor, hangi gıdalardan uzak durması gerekiyor gibi konularda vurgumuzu yaptık. Günümüzde erkek kısırlığı da had safhaya çıkmış durumda. Kitap, erkek kısırlığından da koruyucu gıdaları içeriyor. Gıdaların içerisinde hangi vitaminlerin, hangi minerallerin yüksek olduğunu gösteren çalışmalarımız da var. Ayrıca genç kızlarda polikistik over hastalığı çok fazla. Bu hastalık özellikle kilo artışıyla karakterize hormon bozukluğudur. Hormon bozucu maddelerin artışına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. Biz burada özellikle hormon bozucu maddelerden nasıl korunabiliriz? Hangi gıdaları yersek kendimizi o hastalıktan koruyabiliriz? Bu kitapta bu sorunun da cevabını bulabilecekler. Erken menopoz hastaları da çok fazla. Bunun da yaşam biçimiyle alakalı olduğunu bilimsel çalışmalar gösteriyor. Erken menopoz şüphesi olanlar ya da erken menopoza girmiş olanlar da yaşam biçimini değiştirerek kendi seyrini olumlu yönde değiştirebilir. Bu yüzden biz bu kitabı hazırlarken sadece kısırlık problemi olan kadınların okuması gereken bir kaynak değil daha genç kız iken kendini kısırlıktan korumak için ve aynı zamanda problem oluşturmadan yaşam biçimini değiştirmek için bir kaynak olarak hazırladık. Bu yönden çok çok önemli bir kaynak. Türkiye’de bir ilk olması bizim için bir gurur kaynağı. Bu kitabın beslenme biçimimizi bir yaşam biçimi haline getirebileceğimiz bir kaynak olması bizim için çok çok önemli. Kendimizi kısırlıktan nasıl koruyabileceğimizi gösteren ve nasıl beslenirsek kısırlık problemi yaşama ihtimalimizin en az olacağını gösteren müthiş bir kaynak" ifadelerini kullandı.