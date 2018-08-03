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03 Ağustos 2018 12:04

Yaz ile birlikte kestane yerini şerbete bıraktı

Yaz sezonu gelmesiyle birlikte Diyarbakır’da sokak satıcıları kestane yerine artık meşhur meyan şerbetti tercih etmeye başladı.

Yaz ile birlikte kestane yerini şerbete bıraktı

03 Ağustos 2018 12:04


Yaz mevsimin en çok tercih edilen içeceklerinden olan şerbet Diyarbakır’da da sokak satıcıların tercihi oldu. Kestane yerine şerbet satmaya başlayan satıcılar, yaz aylarında vatandaşların serinlemek için şerbeti tercih ettiğini belirterek tezgahlarını ona göre düzenlediklerini söyledi. 49 yıldır şerbetçilik yapan Cemil Batıbayır, günde 100 bardak şerbet sattığını söyledi. Batıbayır, "Askerden geldiğimden buyana Diyarbakır’da meşhur meyan şerbetini satıyorum. Şifa ve serinlemek amacıyla tüketilen meyan şerbetini bazı vatandaşlar şişe ile alıp ev götürüyor işlerimiz iyi çok şükür. Sıcaktan kavrulan vatandaşlar ile hasta yatağında olan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.




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