Yaz yağmurları karpuzu vurdu, festival tehlikeye girdi

Normalde 40 kilogramı bulması gereken festival karpuzları 4-10 kilogram arasında kaldı.

Diyarbakır’ın simgesi haline gelen özelliklerini ekildiği kumlu topraktan ve organik gübreden alan Diyarbakır karpuzu, bu yıl önce kış aylarındaki kuraklık ardından yaz yağışlarının etkisinde kaldı. Coğrafi işaret tescili bulunan dünyanın en büyük karpuzlarının yetiştirildiği ve tadını güvercin gübresinden alan ve 60 kilograma kadar ulaşan Diyarbakır karpuzu, bu yıl oldukça düşük kiloda kalacağa benziyor. Normalde bu dönemlerde 30 kilograma kadar çıkması beklenen karpuzlar, 4-10 kilogram arasında kaldı.

“Bu sene karpuz festivalinde beklenen ağırlığa ulaşılamaz”

Mevsimlerde yaşanan değişiklikler, çiftçilik yapan vatandaşları da olumsuz etkiledi. Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Erimli köyünde ikamet eden ve uzun süredir çiftçilik yapan Veysi Kurt, bu sene kış aylarının kurak geçmesi, yaz aylarında da yağış olması nedeni ile ekinlerin zarar gördüğünü söyledi. Karpuz ve kavuk yapraklarının hastalıktan yandığını ve geçtiğimiz yıllara oranla yetişmesinde azalmaların olduğunu kaydeden Kurt, “Kavun ve karpuzda, yaz aylarında sürekli yağmur yağdığı için gelişme olmadı. Geçen yıl ile bu yıl arasında çok önemli farklılıklar var. Geçen sene karpuz 50 kilogramı geçti. Bu sene bu kiloya ulaşması oldukça zor. Kavun ve karpuz yaprakları yanmış hastalıktan ve yağmurdan. Çok büyük zarar içerisindeyiz, araziyi kiralamıştık, kiraladığımız parayı çıkaramaz duruma geldik. Topraklarda hastalık baş gösterdi, yetkililerin zararımızı karşılamalarını talep ediyoruz. Bu sene karpuz festivalinde beklenen ağırlığa ulaşılması çok zor. Bu yıl festival ya ertelensin ya da geçtiğimiz yıllardaki yüksek kiloluk karpuzlar beklenmesin” dedi.