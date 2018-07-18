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18 Temmuz 2018 14:20

Yazlık sinema gösterimleri başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, havaların ısınmasıyla birlikte ilçelerin kırsal mahallelerinde ‘Çocuklar Gülsün Bu Film Hep Sürsün’ sloganıyla başlattığı yazlık sinema gösterimlerinin startını Sur ilçesi Alibardak Mahallesi’nde verdi.

Yazlık sinema gösterimleri başladı

18 Temmuz 2018 14:20


Kent merkezinde binlerce çocuğa yönelik her ay farklı film programlarıyla ücretsiz sinema gösterimleri düzenleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde ikamet eden çocuklara yönelik ‘Çocuklar Gülsün Bu Film Hep Sürsün’ sloganıyla yazlık sinema gösterimleri başlattı. Çocuklara yönelik ilk animasyon film gösterimi Sur ilçesi Alibardak Mahallesi’nde gerçekleşti. Ekipler, film gösteriminden önce boş alana sandalyeler ve film gösterimi için ekipmanlar yerleştirdi. Film saatinden önce çocuklar sinema alanını doldurup, heyecanla animasyon gösteriminin başlamasını bekledi.



Çocuklardan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür


Leylekler tarafından büyütülen, kendini leylek sanan serçe Richard karakteri ve arkadaşlarının maceralarını konu alan ‘Bak Şu Leyleğe’ 85 dakikalık animasyon filmine, Alibardak’lı minikler yoğun ilgi gösterdi. Yazlık sinema gösteriminde çocuklara paket içinde ay çekirdeği ikram edildi. Yapılan film gösteriminden dolayı çocuklar ve aileler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.



Gösterimler devam edecek


Yazlık sinema gösterimlerinin startını Sur ilçesi Alibardak Mahallesi’nde başlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ‘Bak Şu Leyleğe’ filminin gösterimlerine aynı ilçenin 18 Karaçalı, 19 Yukarıkılıçtaş, 20 Yeşilvadi, ve 21 Temmuz’da Dervişhasan Mahalleleri’nde devam edecek.


Sur ilçesi kırsal mahallelerdeki gösterimlerin tamamlanmasının ardından sırasıyla Kayapınar, Güleçoba, Yolboyu (Pirinçlik), Kaldırım, Avcısuyu, Baykara, Yenişehir ilçesinde Güzelköy, Hantepe, Çakmak, Ekinciler, Alagör, Bağlar ilçesinde Ekince, Körtepe, Tavşantepe, Yukarı Mollaali ve Özdemir Mahalleleri’nde çocuklara yönelik yazlık sinema gösterimleri gerçekleştirilecek.




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